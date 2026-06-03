Para Paul Simon, carreira de Elvis Presley foi um "desperdício"

A voz dissonante de Paul Simon reverbera no cenário musical, provocando um debate sobre o legado de um dos maiores ícones do rock. O aclamado cantor e compositor, aos 84 anos, não hesitou em expressar sua visão contundente sobre a carreira de Elvis Presley, classificando-a como um "desperdício incrível de um grande talento" após os primeiros anos meteóricos. A declaração, feita durante sua participação no programa Alchemy with Anthony Mason, reacende a discussão sobre as escolhas artísticas e o impacto da indústria na trajetória de artistas lendários.

Simon, uma figura central na música por décadas, revelou que os anos dourados de 1954 a 1957 foram um caldeirão de inspiração para suas próprias criações. Ele descreveu a constelação de talentos que moldaram sua sensibilidade musical: "Meus favoritos da infância eram Elvis, Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, Everly Brothers. Essas eram as pessoas que eu realmente amava", afirmou, pintando um quadro nostálgico de uma era de ouro do rock and roll. Para ele, aquela década era um manancial criativo sem igual, um período de efervescência musical que o marcou profundamente.

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Contudo, a admiração de Simon por Elvis parecia ter uma data de validade. "Depois disso, eu ainda gostava de algumas coisas, mas não extraía nada delas. Não absorvia nenhum som de nada. Pelo menos para mim, por volta de 1957, eu já tinha perdido o interesse em Elvis Presley", confessou o músico. A revelação oferece uma perspectiva fascinante sobre como a percepção de um artista pode mudar, influenciada não apenas pela música, mas também pelas escolhas de carreira e o direcionamento para diferentes públicos.

Paul Simon detalhou o ponto de inflexão que, em sua visão, desviou Elvis de seu caminho original. Ele argumentou que, após o período inicial e, notadamente, com a entrada de Presley no exército, o foco artístico mudou. "Assim que ele entrou para o exército, todo aquele material que ele gravou, o primeiro grupo de músicas que ele fez pela Sun Records não eram feitas para adolescentes. Eram feitas para o público que ouvia naquela época e comprava discos, e esse público era mais velho que adolescentes". Essa análise sugere que a transição de Elvis para um público mais maduro, embora comercialmente estratégica, pode ter diluído a essência que tanto cativou Simon e uma geração de jovens.

A crítica de Simon não se limita apenas à música, mas se estende à totalidade da produção artística de Elvis pós-1957. Ele percebeu um descompasso entre o que Elvis estava produzindo e a efervescência do pop que começava a dominar o cenário musical no final daquela década. Enquanto a cultura jovem clamava por inovação e energia, Simon sentiu que Elvis se distanciava dessa vanguarda, optando por um caminho mais convencional.

"Como eu disse, eu gostava do Elvis até 1957. Depois disso, o material que ele escolheu, os filmes e tudo mais, para mim, foi um desperdício incrível de um grande talento", concluiu Paul Simon. Sua declaração, embora controversa para alguns fãs do Rei do Rock, é um testemunho da paixão e do rigor de um artista que sempre buscou a autenticidade em sua própria obra.

Ela nos convida a refletir sobre a complexidade das carreiras artísticas, as pressões da indústria e a linha tênue entre a evolução e a perda da essência que define um verdadeiro ícone cultural. No fim das contas, a perspectiva de Simon adiciona uma camada rica e provocativa à eterna discussão sobre o legado de Elvis Presley.