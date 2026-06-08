Amorphis no Brasil: confira as informações de ingressos

Os preparativos para a chegada do Amorphis ao Brasil em outubro seguem em ritmo acelerado. O primeiro lote de ingressos para o setor de pista está oficialmente esgotado nas três capitais que receberão a banda. Os ingressos de segundo lote já estão disponíveis pela plataforma Clube do Ingresso.

A turnê mundial de 2026 representa uma das fases mais ambiciosas e expansivas da carreira dos finlandeses, impulsionada pela repercussão de Borderland, álbum lançado em 2025. Aclamado pela fusão entre metal melódico, elementos progressivos e o folclore nórdico característico do grupo, o trabalho abriu caminho para uma rota internacional massiva, incluindo grandes festivais de verão na Europa, além de apresentações no Japão e na Austrália.

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Foto: Divulgação

A relação do Amorphis com o Brasil é histórica e construída sobre uma base de fãs extremamente fiel. Ao longo dos anos, o país se consolidou como um dos principais destinos da banda na América do Sul, e essa conexão será renovada em três noites especiais em outubro de 2026:

15 de outubro – Curitiba – Tork n’ Roll

17 de outubro – Belo Horizonte – Mister Rock

18 de outubro – São Paulo – Carioca Club

Os shows prometem apresentar toda a atmosfera de Borderland, equilibrando as novas músicas com clássicos que marcam a trajetória da banda. Para os fãs brasileiros, será uma oportunidade de reencontrar um dos nomes mais respeitados do metal europeu em uma fase especialmente inspirada da carreira.

Amorphis em Curitiba

Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Local: Tork n’ Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 - Rebouças, Curitiba/PR)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-curitiba

Amorphis em Belo Horizonte

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295 - Prado, Belo Horizonte/MG)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-belohorizonte

Amorphis em São Paulo

Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 - Pinheiros, São Paulo/SP)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-saopaulo