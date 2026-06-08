Amorphis no Brasil: confira as informações de ingressos

Os preparativos para a chegada do Amorphis ao Brasil em outubro seguem em ritmo acelerado. O primeiro lote de ingressos para o setor de pista está oficialmente esgotado nas três capitais que receberão a banda. Os ingressos de segundo lote já estão disponíveis pela plataforma Clube do Ingresso.
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A turnê mundial de 2026 representa uma das fases mais ambiciosas e expansivas da carreira dos finlandeses, impulsionada pela repercussão de Borderland, álbum lançado em 2025. Aclamado pela fusão entre metal melódico, elementos progressivos e o folclore nórdico característico do grupo, o trabalho abriu caminho para uma rota internacional massiva, incluindo grandes festivais de verão na Europa, além de apresentações no Japão e na Austrália.
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Foto: Divulgação
A relação do Amorphis com o Brasil é histórica e construída sobre uma base de fãs extremamente fiel. Ao longo dos anos, o país se consolidou como um dos principais destinos da banda na América do Sul, e essa conexão será renovada em três noites especiais em outubro de 2026:
15 de outubro – Curitiba – Tork n’ Roll
17 de outubro – Belo Horizonte – Mister Rock
18 de outubro – São Paulo – Carioca Club
Os shows prometem apresentar toda a atmosfera de Borderland, equilibrando as novas músicas com clássicos que marcam a trajetória da banda. Para os fãs brasileiros, será uma oportunidade de reencontrar um dos nomes mais respeitados do metal europeu em uma fase especialmente inspirada da carreira.
Amorphis em Curitiba
Data: 15 de outubro de 2026 (quinta-feira)
Local: Tork n’ Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 - Rebouças, Curitiba/PR)
Abertura dos portões: 19h
Realização: Bangers Open Air
Produção: Honorsounds
Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-curitiba
Amorphis em Belo Horizonte
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295 - Prado, Belo Horizonte/MG)
Abertura dos portões: 19h
Realização: Bangers Open Air
Produção: Honorsounds
Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-belohorizonte
Amorphis em São Paulo
Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899 - Pinheiros, São Paulo/SP)
Abertura dos portões: 19h
Realização: Bangers Open Air
Produção: Honorsounds
Ingressos disponíveis em: https://www.clubedoingresso.com/evento/amorphis-saopaulo