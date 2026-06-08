Capital Moto Week anuncia 67 bandas da seletiva para o festival

Destino de lendas do rock mundial, o Capital Moto Week (CMW) revela uma jornada de sua história que começa muito antes dos palcos. O maior festival de motos e rock da América Latina fomenta a cena independente do rock e abre suas portas para artistas selecionados por meio de sua concorrida seletiva.
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Entre riffs, quilômetros rodados e sonhos carregados em cases, o festival anuncia as 67 bandas que conquistaram lugar no line-up do CMW 2026, que acontece de 23 de julho a 1 de agosto, em Brasília (DF). Com bandas autorais, tributos e novos nomes, o resultado retrata a força que move o rock de norte a sul do país e do mundo.
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“O Capital Moto Week impulsiona artistas que estão construindo sua trajetória e encontram aqui a oportunidade de se apresentar em estrutura profissional, diante de público gigantesco e altamente conectado ao universo do rock”, afirma Pedro Franco, CEO do festival.
Segundo ele, a seletiva busca representar a variedade de estilos do gênero: “Temos bandas que dialogam com a tradição do rock e outras que representam sua renovação. Essa diversidade mantém a programação viva, relevante e conectada com diferentes gerações.”
Os grupos da seletiva deste ano vieram de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal, além do Canadá, Portugal e Argentina. O Sudeste liderou a participação, com 45,7% das inscrições, seguido pelo Centro-Oeste (35,2%), Sul (11,6%), Nordeste (5,8%) e Norte (1,4%).
Os números demonstram a abrangência geográfica e a vitalidade de novos artistas e sonoridades do rock. Entre os inscritos, 20,7% apresentaram repertório totalmente autoral, enquanto 25,8% combinam composições próprias e releituras. Os covers representam 34,7% das inscrições e outros 18,7% transitam entre homenagens a artistas consagrados e trabalhos autorais.
Cinco palcos, diferentes estilos e curadoria criteriosa
Aspectos como qualidade artística, identidade, presença de palco, repertório, profissionalismo do material e adequação ao perfil dos cinco palcos oficiais são avaliados por uma equipe especializada.
“A curadoria envolve escuta, sensibilidade, análise técnica e visão ampla da experiência que queremos construir para o público”, explica a coordenadora artística do CMW, Daniela Assumpção. Após a primeira etapa, mais de 300 bandas avançaram para a fase final de avaliação, que exige um trabalho minucioso de seleção e composição da programação.
“Cada palco tem personalidade própria e a banda precisa dialogar com seu ambiente, público e com a proposta geral do line-up em cada dia”, completa a coordenadora artística do CMW. Dentre os 67 selecionados, destacam-se a cearense Aline Alves, que conquistou o público paraense (e a web) com seu rock contemporâneo; o country rock dos mineiros do Black Texas; a Ginger and The Peppers, que resgata a essência do rock dos anos 70; a mistura do rock com eletrônico dos brasilienses do Proclamme; e a herança do classic rock, blues e folk da Starace.
As bandas selecionadas se juntam aos headliners para completar a programação dos 10 dias do Capital Moto Week 2026, totalizando mais de 100 shows. Os headliners desta edição serão: Nazareth (23.07), Masters of Voices e Velvet Chains (24.07), Di Ferrero e Lvcas (25.07), Eagle-Eye Cherry (26.07), Supla, Matanza Ritual e Raimundos (30.07), Marcelo Falcão e Tihuana (31.07) e Barão Vermelho Encontro Formação Original (01.08).
Confira a lista das 67 bandas selecionadas:
AJ Trio; Aline Alves; Banda All Stars; Banda Black Texas Country; Banda Classic Rock; Banda Manchúria – Tributo Grunge; Banda Molinas; Banda Quatro Estações (Tributo a Legião Urbana); Banda Rádio Blá; Banda Solange; Bianca Guterres; Breakbone; Brega & Rosas; Celsera Trio; Celso Salim; Cerrado Kentucky; Claptone (Eric Clapton Tribute); Classic Ballads; Diogo Branko; Douglas Bouret; Edu Hessen Banda; Flash FM; Fuzo; Geriatric Blues Band; Ginger and the Peppers; Gleisson Chaves – Canções Eternas; Hiper Stout; In Out Rock; Jonas Santos Trio; Kid Lee; Ligação Direta – Rock & Blues; Lúpulo e Cereais Não Maltados; Macacos Hidráulicos; Madame 61; Magoo; Micélia; N.O.B.; Notas da Diversidade; O Gabba; Old Is Cool; Os Merah; Popfiction; Proclamme; Procurados Blues Band; Queen of Magic; Quinta Essência; Quesia Nunes; Rancheros; Renato Paiva Cover Elvis Presley; Retropulse; Roadside Gamblers; Rock Now; Rock Story História do Rock; Sol Leles & Banda; Soul “N” Roll; Starace; Strangeways; Tequila Shot Band; The Fishes Band; The Kitchen; The Mid West Rodeo Band; The Nerds; The Reds; Válvula; Velho e os Capangas; Walk Again; West Valmets.
Sobre o Capital Moto Week 2026
De 23 de julho a 1º de agosto, Brasília será palco do maior festival de motos e rock da América Latina. O CMW, que atrai 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o Brasil e do mundo, proporciona uma experiência inesquecível, reunindo rock, adrenalina e cultura motociclista em um complexo de mais de 400 mil m².
Além das centenas de shows, a programação inclui tirolesa, bungee jump, roda-gigante e cinco palcos temáticos. O CMW é certificado como Lixo Zero e zera as emissões de carbono a cada ano, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.