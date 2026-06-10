Em formato intimista, Rod Melim revisita canções de "Inimaginável"

Cantor retorna às músicas de seu primeiro álbum solo em versões minimalistas de voz e violão - (crédito: Universal Music)

A busca por novas formas de interpretar o próprio repertório levou Rod Melim a um exercício de simplicidade.

Em Inimaginável Acústico, o cantor retorna às músicas de seu primeiro álbum solo para apresentá-las em versões construídas apenas por voz e violão.

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O projeto foi gravado na Toca do Bandido, um dos estúdios mais tradicionais da música brasileira, e aposta em uma abordagem minimalista para destacar nuances das composições.

Entre os destaques está a regravação de Transmissão de Pensamento, sucesso da Melim que ganha uma leitura inédita na voz do artista.

Ao lado da recém-lançada Como Se o Amanhã Não Fosse Chegar, a faixa amplia o repertório e conecta diferentes momentos de sua trajetória musical.

Confira: