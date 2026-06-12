Tucho, Guga e Zag resgatam tradição da Seleção e homenageiam Zagallo

Em um país onde futebol e música frequentemente caminham lado a lado, uma nova canção pretende ocupar espaço na memória afetiva da torcida brasileira.

Canário de Raça, lançada por Tucho, Guga Nandes e Zag, chega inspirada na tradição dos hinos que acompanharam diferentes campanhas da Seleção Brasileira ao longo das décadas.

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Mais do que celebrar resultados dentro de campo, a composição busca destacar valores associados à identidade nacional, como resiliência, esforço coletivo e capacidade de superação.

A participação de Zag, neto de Zagallo, acrescenta um componente simbólico à obra. O ex-jogador, técnico e coordenador técnico esteve presente em quatro dos cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil, tornando-se um dos personagens mais relevantes da história do esporte nacional.

Ao unir pagode e funk em uma linguagem contemporânea, a faixa procura dialogar com novas gerações sem abrir mão das referências históricas que marcaram o imaginário do torcedor brasileiro.

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