Evento, com imersão voltada para gestão em Goiânia, tem ingressos esgotados

Idealizado por Claudinei Gomes, o PAP reúne produtores de leite e corte em uma imersão focada em gestão, lucratividade e alta performance no campo.

A terceira edição consecutiva do PAP, sigla para Propriedades de Alta Performance, já entrou para a história antes mesmo de acontecer. Idealizado por Claudinei Gomes, o evento teve os 250 ingressos esgotados com quatro meses de antecedência, consolidando-se como um dos encontros mais disputados da pecuária brasileira.

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Voltado para produtores de leite e corte que buscam aumentar a rentabilidade das propriedades, o PAP será realizado em Goiânia e reúne pecuaristas de diferentes regiões do país em uma imersão focada em gestão, estratégia e resultados.

Segundo a organização, a procura crescente pelo evento reflete uma mudança no perfil do produtor rural, que tem buscado cada vez mais conhecimento prático, métodos de gestão eficientes e estratégias capazes de transformar propriedades em negócios mais lucrativos e sustentáveis.

Além das palestras e conteúdos voltados à alta performance, o PAP também ganhou destaque pelo networking estratégico promovido entre produtores, especialistas e empresários do agronegócio, criando oportunidades de troca de experiências, parcerias e novos negócios.

“Não é apenas um evento. É um ambiente em que o produtor sai com visão, direção e estratégias aplicáveis imediatamente na propriedade”, destaca a organização.

Com lotação máxima alcançada meses antes da realização, a edição de 2026 já é apontada por participantes e organizadores como uma das mais marcantes da história do encontro, reforçando a força do evento e o interesse crescente por uma pecuária mais profissionalizada, eficiente e orientada para resultados.