Jay-Z e Eminem recebem créditos na mesma faixa pela 1ª fez em 25 anos - (crédito: Instagram / Divulgação)

A cena do hip-hop mundial está em polvorosa com a notícia de uma colaboração inusitada e há muito aguardada. Jay-Z e Eminem, dois titãs incontestáveis do rap, confirmaram sua união em um interlúdio do próximo álbum de Rakim, um dos pilares do gênero.

Este encontro, que quebra um hiato de 23 anos desde a icônica Renegade, do álbum The Blueprint de Jay-Z (2001), promete reverberar por toda a indústria musical e entre os fãs mais dedicados. A expectativa é alta, não apenas pela reunião de talentos, mas pelo contexto de celebração a um mestre como Rakim.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A notícia surgiu através de Matthew "M80" Markoff, produtor executivo do aguardado projeto colaborativo que une Rakim, Kurupt e Masta Killa. Markoff utilizou seu perfil no Instagram para divulgar um "teaser" da tracklist manuscrita, revelando os nomes de Jay-Z e Eminem associados a um dos interlúdios.

O álbum, previsto para 28 de agosto, já está sendo aclamado pelo produtor como o AOTY 2026 (Álbum do Ano). Markoff, em declaração à Rolling Stone, fez questão de esclarecer a natureza da participação: “Em e Jay não têm versos no interlúdio. O álbum inteiro… foi gravado nos últimos dois anos”.

A presença dos dois ícones, sem a entrega de versos completos, demonstra um respeito mútuo e uma reverência à influência de Rakim, elevando o interlúdio a um patamar simbólico e poderoso para a cultura hip-hop.

Este projeto colaborativo se desenha como uma verdadeira constelação de estrelas, com uma lista impressionante de convidados que inclui nomes como Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot e Daz Dillinger. A iniciativa parece ser uma ode à história do rap, reunindo diferentes gerações e estilos para homenagear um dos seus maiores precursores.

Enquanto a expectativa pelo álbum de Rakim cresce, Jay-Z segue ativo em sua agenda de shows, consolidando seu status como empresário e performer. Após uma performance marcante no Roots Picnic, o rapper anunciou duas datas importantes: Paris em 10 de setembro e Los Angeles em 23 de outubro.

Do outro lado, Eminem continua a surpreender seus fãs com novidades que resgatam sua rica discografia. No último verão, uma faixa inédita, Everybody’s Looking At Me, foi disponibilizada para streaming pela primeira vez. Esta preciosidade musical fez parte de STANS: THE OFFICIAL SOUNDTRACK, trilha sonora do documentário STANS, produzido pelo próprio rapper. A faixa, produzida pelo lendário Dr. Dre, inicia com um freestyle de Funkmaster Flex de 2002, transportando os ouvintes para a atmosfera vibrante da era de The Eminem Show.

Há muito tempo especulada como uma faixa descartada daquele álbum seminal de 2002, Everybody’s Looking At Me incorpora elementos de The Kiss (Skit), alimentando as teorias de sua origem. Duas décadas depois, a versão completa veio à tona, revelando a produção inconfundível de Dre e os comentários cáusticos de Shady sobre a fama, o escrutínio público e a complexidade da vida de celebridade.

O lançamento mais recente de Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grace), de 2024, mostra que o rapper segue produtivo e relevante, sempre com uma narrativa afiada e provocadora.