Como o streaming mudou até a duração das músicas pop

A trilha sonora da nossa vida está em constante mutação, mas, paradoxalmente, nunca esteve tão presa ao passado. O streaming musical, essa força disruptiva que revolucionou a indústria fonográfica, não apenas mudou a forma como consumimos música; ele transformou a nostalgia em um negócio bilionário, alterando até a duração das músicas pop.

Em um mundo onde o imediatismo e a personalização ditam as regras, a conexão com o que já foi se tornou um motor poderoso para o consumo digital, impulsionando artistas veteranos e resgatando clássicos do esquecimento em um ciclo virtuoso – e lucrativo – de redescoberta.

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O comportamento do público e a fome por memórias

Antes do streaming, o acesso à música era mais restrito. A compra de um álbum físico ou a gravação de uma fita cassete eram atos deliberados, muitas vezes guiados por novidades ou pelo desejo de revisitar um artista favorito. Hoje, a biblioteca musical do mundo está na palma da mão, e isso mudou radicalmente nosso comportamento. O público, especialmente as gerações mais jovens, desenvolveu uma curiosidade insaciável pelo "vintage". O que era considerado "música dos pais" agora é "trend" no TikTok, e uma canção lançada há décadas pode, da noite para o dia, virar hit global. Essa busca por autenticidade e por uma conexão com o passado, muitas vezes idealizado, alimenta o algoritmo e impulsiona milhões de streams.

Dados recentes confirmam essa tendência. Um estudo da Luminate (antiga Nielsen Music) revelou que, em 2023, o consumo de músicas "catálogo" (lançadas há mais de 18 meses) superou o de músicas novas, representando mais de 70% do total de streams nos EUA. Esse número, impensável há uma década, demonstra a força da nostalgia como motor de engajamento. Não é apenas sobre ouvir uma música; é sobre reviver um momento, compartilhar uma experiência geracional ou descobrir um clássico que ressoa com a sensibilidade atual.

A indústria musical, que outrora lutou contra a pirataria e a queda nas vendas de CDs, encontrou no streaming seu bote salva-vidas – e, posteriormente, um novo oceano de oportunidades. As gravadoras, que antes focavam quase que exclusivamente no lançamento de novidades, agora investem pesado na curadoria e promoção de seus catálogos. A venda de direitos autorais de grandes nomes do passado, como Bob Dylan e Bruce Springsteen, por centenas de milhões de dólares, é a prova cabal de que o "velho" se tornou o "novo ouro". Esses catálogos são ativos valiosos, gerando royalties constantes em um modelo de negócio que premia a longevidade.

As plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music, tornaram-se os novos gatekeepers, mas de uma forma muito mais democrática. Elas não apenas disponibilizam as músicas, mas as organizam em playlists temáticas que são verdadeiros portais para o passado. Playlists como "Throwback Thursday" ou "Nostalgia Anos 80" são imensamente populares, servindo como curadores digitais para milhões de ouvintes. Essa facilidade de acesso e a curadoria algorítmica transformaram o consumo, tornando-o mais fluido e menos linear.

A ascensão do TikTok foi um divisor de águas nesse cenário. A plataforma, com seu formato de vídeos curtos e virais, se tornou um poderoso catalisador para a redescoberta musical. Uma música, seja ela um lançamento recente ou um clássico obscuro, pode, em questão de horas, explodir em popularidade se for usada em um vídeo que "pega".

O algoritmo do TikTok é mestre em identificar tendências e expor usuários a conteúdos que, de outra forma, nunca encontrariam. O resultado? Artistas como Kate Bush viram Running Up That Hill (A Deal with God), de 1985, alcançar o topo das paradas globais em 2022, impulsionada por uma cena da série Stranger Things e pela viralização no TikTok. O mesmo aconteceu com Goo Goo Muck do The Cramps e Bloody Mary da Lady Gaga, ambas revitalizadas pela série "Wednesday".

Essa dinâmica mudou até a duração das músicas pop. Em um ambiente onde a atenção é fragmentada e a viralização depende de trechos curtos e impactantes, muitos artistas e produtores estão criando músicas mais curtas, com introduções rápidas e ganchos memoráveis que podem ser facilmente adaptados para o TikTok. O "boom" de um trecho de 15 segundos pode ser mais valioso do que um refrão de dois minutos, alterando a própria estrutura da composição musical. É a era do "hit snippet", onde a essência da canção precisa ser entregue em poucos segundos para capturar a atenção do algoritmo e do público.