CHAMELEO: inédita 'Volto Logo' aposta na força dos reencontros

Se existe algo que a música pop faz bem é dar nome aos sentimentos que insistimos em esconder. Em Volto Logo, novo single de CHAMELEO, o artista mergulha justamente nesse território nebuloso onde razão e desejo deixam de operar em lados opostos. A faixa chega às plataformas digitais nesta quarta-feira (17), às 21h, inaugurando mais um capítulo do EP previsto para julho de 2026.

Distante das narrativas simplistas sobre términos e recomeços, a composição investiga a permanência dos vínculos afetivos. A música parte da ideia de que algumas relações seguem habitando a memória mesmo quando a vida aponta para outros caminhos. Mais do que falar sobre voltar para alguém, CHAMELEO reflete sobre aquilo que permanece dentro de nós.

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Aberta a diferentes leituras, Volto Logo encontra potência justamente na ausência de respostas definitivas. O retorno pode representar esperança, repetição, amadurecimento ou fragilidade. Sem recorrer ao exagero dramático, a faixa aposta na honestidade de quem compreende que os afetos raramente obedecem à lógica.

"O que mais me interessa nessa música é que ela fala de algo muito humano. Todo mundo já teve alguém que nunca foi embora de verdade, mesmo quando estava longe. 'Volto Logo' nasce desse lugar de afeto, de saudade e dessa vontade quase involuntária de retornar para onde a gente se sente completo", afirma CHAMELEO.

O cantor também observa como a canção transita por zonas emocionais contraditórias. "Existe uma linha muito tênue entre o conforto e o apego. A música brinca com essa sensação de sempre encontrar o mesmo colo quando tudo parece desabar. É um sentimento bonito, mas que também levanta perguntas sobre o que a gente escolhe carregar ao longo da vida", comenta.

Ao antecipar o próximo EP, Volto Logo reforça uma fase em que CHAMELEO se mostra disposto a transformar vulnerabilidade em linguagem artística. Entre confissões íntimas e reflexões geracionais, o artista amplia os contornos de uma obra que encontra força justamente na complexidade das relações humanas.