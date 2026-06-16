Crystal Methyd reforça lineup do Realness Festival 2026

O Realness Festival anunciou uma importante atualização em sua programação para 2026. Crystal Methyd, um dos nomes mais criativos e celebrados da nova geração da arte drag internacional, passa a integrar o lineup oficial do evento, ampliando ainda mais o elenco de estrelas que desembarcam no Brasil em agosto do próximo ano.

A artista norte-americana substitui Jinkx Monsoon, que precisou cancelar sua participação devido a mudanças em compromissos profissionais previamente assumidos.

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Conhecida pelo humor irreverente, estética psicodélica e performances que desafiam padrões convencionais, Crystal Methyd conquistou projeção mundial ao alcançar a final da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Desde então, consolidou-se como referência criativa ao mesclar elementos do surrealismo pop, cultura Club Kid e figurinos conceituais que transformam seus shows em verdadeiras experiências visuais. A artista também voltou recentemente ao universo da franquia ao integrar o elenco do RuPaul's Drag Race All Stars 11.

A chegada de Crystal Methyd reforça a proposta do Realness Festival de reunir alguns dos principais expoentes da cultura drag contemporânea em um único palco. Programado para o dia 29 de agosto de 2026, na Vibra São Paulo, o evento chega à sua quinta edição consolidado como um fenômeno de público e relevância cultural. Com quatro edições anteriores totalmente esgotadas, o festival é considerado o maior do gênero em números e está cotado para receber certificação do Guinness Book.

Mais do que um encontro de fãs de RuPaul's Drag Race, o Realness se tornou uma plataforma de valorização da arte drag em suas mais diversas manifestações. O que começou como uma festa nas noites cariocas evoluiu para um dos maiores hubs de entretenimento LGBTQIA+ da América Latina, expandindo sua atuação para produção audiovisual, agenciamento artístico e desenvolvimento de novos talentos.

A edição de 2026 reúne mais de 30 artistas nacionais e internacionais. Entre os principais destaques está Adore Delano, artista que transitou entre o American Idol e o universo drag, construindo uma sólida carreira musical com três álbuns de estúdio e uma legião de fãs ao redor do mundo.

Outro nome aguardado é Plastique Tiara, considerada uma das drag queens mais influentes da atualidade. Com milhões de seguidores nas redes sociais, a artista transformou suas produções digitais em um verdadeiro império, tornando-se uma das personalidades LGBTQIA+ mais requisitadas pelo mercado publicitário global.

O festival também mantém o olhar voltado para o presente ao apostar em representantes das temporadas mais recentes de Drag Race, como Nini Coco, Juicy Love Dion e Lydia B Kollins, aproximando o evento das discussões que movimentam o fandom internacional atualmente.

No cenário nacional, o protagonismo brasileiro ganha espaço de destaque. Grag Queen, apresentadora do Drag Race Brasil e uma das artistas brasileiras de maior projeção internacional, retorna como embaixadora do festival. Ao lado dela estarão nomes como Organzza e Ruby Nox, vencedoras das duas primeiras temporadas brasileiras da franquia, além de artistas como Lorelay Fox, Kitty Kawakubo, DaCota Monteiro, Nastasha Princess, Desirée Beck e Frimes.

Além das performances, a edição deste ano reservará um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória ao prestar homenagem a Marcinha do Corintho. Com mais de três décadas de carreira, a artista ajudou a abrir caminhos para a representatividade LGBTQIA+ em um período marcado pela repressão e pela escassez de espaços de visibilidade.

Ao celebrar sua trajetória diante de milhares de pessoas, o Realness estabelece uma ponte entre passado e presente, reconhecendo que o crescimento da cena drag brasileira foi construído sobre a coragem de artistas pioneiras que desafiaram preconceitos muito antes de o gênero alcançar o reconhecimento atual.

Ao reunir ícones internacionais, novos talentos e figuras históricas da cultura LGBTQIA+, o Realness Festival reafirma seu papel como um dos principais acontecimentos da agenda cultural brasileira.

Mais do que um festival, o evento se consolida como uma celebração da diversidade, da criatividade e da potência artística que transformou o Brasil em uma referência mundial quando o assunto é arte drag.

The Realness Festival 2026

Data: 29 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida – São Paulo/SP)

Atrações confirmadas: Crystal Methyd, Plastique Tiara, Adore Delano, Lydia B Kollins, Kitty Kawakubo, Mady Beeong (campeã e vice-campeã do Corrida das Blogueiras), além de um mega elenco com mais de 30 artistas.

Ingressos: https://linktr.ee/therealnessfestival