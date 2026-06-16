Jefinho leva sucessos do arrocha ao São João da Bahia 2026

O cantor Jefinho já tem compromisso marcado com o público baiano durante os festejos de São João de 2026. Conhecido pelo repertório voltado ao arrocha romântico, o artista inicia uma sequência de apresentações que passa por Salvador e cidades do interior do estado ao longo do período junino.

A agenda começa no dia 19 de junho, quando o cantor sobe ao palco do Coreto do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. O show integra a programação do São João da Bahia, evento realizado no Centro Histórico da capital e que reúne atrações musicais em diferentes espaços da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a apresentação na capital baiana, Jefinho segue viagem para cumprir outros compromissos no interior. O artista tem shows confirmados em Manoel Vitorino, no dia 22 de junho, Maracás, no dia 23, e Jaguaquara, no dia 24, encerrando a sequência de apresentações em sua cidade natal.

Durante os shows, o público poderá acompanhar músicas que fazem parte da trajetória do cantor e também canções mais recentes. Entre elas estão Chifre do Cão e Suspenda a Bebida, lançamentos que passaram a integrar o repertório das apresentações realizadas pelo artista neste ano.

As faixas reforçam uma característica presente no trabalho de Jefinho: letras inspiradas em relacionamentos, histórias do cotidiano e temas que costumam dialogar diretamente com o público do arrocha. As composições contam com parcerias de Cleberson e Carlito Filho.

Natural de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, o cantor vem ampliando sua presença nos festejos juninos da Bahia e mantém uma agenda voltada para eventos populares realizados em diferentes municípios do estado.

Com apresentações gratuitas em praças e espaços públicos, Jefinho participa de uma das épocas mais movimentadas do calendário cultural nordestino. A expectativa é reunir moradores e visitantes que acompanham a tradição das festas de São João, marcadas por música, dança e celebrações populares.