Psicóloga brasileira cria empresa nos EUA focada em propriedade intelectual

A psicóloga brasileira Ângela Rodrigues, com mais de uma década de atuação em desenvolvimento humano, fundou nos Estados Unidos a Skill Builders World USA, empresa voltada à criação de soluções educacionais baseadas em propriedade intelectual. A iniciativa busca transformar conhecimento especializado em ativos escaláveis capazes de alcançar diferentes públicos e mercados.

Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Ângela Rodrigues construiu sua trajetória profissional atuando com crianças, adolescentes, famílias, educadores e equipes multidisciplinares. A experiência permitiu identificar a falta de ferramentas acessíveis e estruturadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas e comportamentais em diferentes contextos.

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Com esse diagnóstico, a empreendedora decidiu expandir o impacto de seu trabalho para além dos atendimentos presenciais. A proposta da Skill Builders World USA é desenvolver metodologias proprietárias, conteúdos educativos e experiências de aprendizagem que possam ser replicadas em larga escala por meio de produtos físicos e digitais.

“Durante muitos anos percebi que o conhecimento produzido por especialistas costuma ficar restrito a consultórios, salas de aula ou pequenos grupos. Meu objetivo foi criar uma estrutura capaz de transformar esse conteúdo em algo acessível, escalável e que possa impactar pessoas em diferentes lugares do mundo”, afirma Ângela Rodrigues.

Universo autoral e desenvolvimento humano

Um dos principais projetos da empresa é a criação de um universo autoral composto por 15 personagens proprietários. Cada personagem foi desenvolvido para representar competências e desafios relacionados ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento humano, servindo como ferramenta de conexão entre conceitos educacionais e o cotidiano de crianças, famílias e profissionais.

Além dos personagens, o ecossistema da empresa inclui livros, materiais pedagógicos, conteúdos digitais, programas de treinamento e experiências interativas. A expectativa é que esses ativos sejam utilizados em diferentes ambientes educacionais e de aprendizagem, ampliando o alcance das metodologias desenvolvidas pela organização.

Mercado de propriedade intelectual em expansão

O mercado global de licenciamento de propriedade intelectual vem registrando crescimento consistente nos últimos anos. Segundo a Licensing International, as vendas globais de produtos e serviços licenciados ultrapassaram US$ 369 bilhões em 2024, impulsionadas principalmente pelos setores de entretenimento, educação e marcas autorais. Nesse cenário, empresas que desenvolvem personagens e metodologias próprias têm buscado expandir sua atuação por meio de parcerias estratégicas e modelos escaláveis.

A estratégia de expansão da Skill Builders World USA está baseada justamente no licenciamento de propriedade intelectual. Por meio de parcerias com empresas, instituições de ensino e distribuidores, a companhia pretende levar seus personagens e conteúdos a diversos mercados, consolidando um modelo de negócio que une educação, inovação e desenvolvimento humano com atuação internacional.

“Não queremos apenas criar produtos educacionais. A ideia é construir um universo capaz de gerar identificação, despertar habilidades e criar experiências que acompanhem as pessoas ao longo da vida. A propriedade intelectual é a ferramenta que permite ampliar esse impacto sem perder a essência do propósito”, conclui a psicóloga.