Warner Music adquire plataforma de proteção de músicas e direitos autorais

A fronteira da música e da tecnologia acaba de ganhar um novo capítulo com a surpreendente aquisição da Sureel AI pela Warner Music Group. A notícia, que agitou os bastidores da indústria na última quarta-feira, revela uma jogada estratégica da gigante fonográfica para blindar seus ativos criativos contra o uso desautorizado por inteligência artificial. Os termos financeiros da transação permanecem em sigilo, mas o impacto no mercado já ressoa.

A Sureel AI, uma startup nascida em 2022, é a mente por trás de uma tecnologia inovadora, batizada de AI DNA. Seu propósito é claro: monitorar como o conteúdo de artistas – abrangendo desde músicas e vozes até imagens e performances – é consumido e monetizado por modelos de IA generativa. Através de um painel intuitivo e uma tecnologia patenteada, a plataforma rastreia o uso, permitindo que os criadores sejam devidamente compensados.

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Mesmo sob o guarda-chuva da Warner Music, a Sureel manterá sua independência operacional, um sinal de confiança na visão e expertise de seus fundadores. Tamay Aykut, CEO e fundador da Sureel, celebrou a aquisição em comunicado, enfatizando que a parceria permitirá à empresa "cumprir nossa missão em escala, construindo um futuro mais transparente e justo e impulsionando o crescimento de valor para todo o ecossistema da música e do entretenimento."

Ele acrescentou, com convicção: “Os detentores de direitos merecem saber como a IA interage com seu trabalho e compartilhar de forma justa o valor que ela cria. A Sureel foi construída para tornar isso possível.”

A equipe da Sureel AI é um verdadeiro dream team de veteranos da indústria. Entre eles, destacam-se Benji Rogers, cofundador da Pledgemusic, e Aileen Crowley, ex-executiva da Universal Music, ambos atuando como copresidentes. A liderança se completa com Michael Pelczynski, ex-SoundCloud e Warner Music, na chefia de licenciamento, além de talentos vindos da empresa de experiência social Tuti. Essa constelação de talentos reforça a seriedade e o potencial disruptivo da Sureel no cenário tecnológico musical.

A mudança de postura da Warner Music em relação à IA é notável. De um ceticismo inicial que culminou em um processo contra o aplicativo Suno em 2024, a empresa agora se posiciona como uma entusiasta pragmática.

Após resolver a disputa legal, a Warner Music firmou um acordo de licenciamento com o Suno em novembro, permitindo que seus modelos sejam alimentados pelo aplicativo – uma estratégia que contrasta com a postura da Sony e da Universal, que ainda mantêm ações judiciais contra a plataforma. Além disso, a gigante da música já havia selado um acordo com a Stability AI no ano passado para desenvolver ferramentas de IA voltadas para artistas.

Robert Kyncl, CEO da WMG, sintetizou a visão da empresa: “A IA impulsiona um grande engajamento de fãs e uma oportunidade de criação de valor para nossa indústria, ao mesmo tempo em que torna a proveniência humana da música mais importante do que nunca”.

Ele prosseguiu, destacando o valor da aquisição: “Trazer a Sureel para a WMG fortalece nossa capacidade de proteção, controle e monetização e garante que a comunidade criativa permaneça no controle de sua propriedade intelectual, nome, imagem, semelhança e voz. Estamos ansiosos para trabalhar com Tamay e sua equipe para avançar todo o seu trabalho incrível.”

Essa aquisição não é apenas um movimento corporativo; ela reflete uma transformação sísmica na indústria do entretenimento. Com a ascensão meteórica da IA generativa, a proteção da propriedade intelectual se tornou um campo minado.

A Warner Music, ao investir na Sureel AI, não está apenas comprando uma tecnologia, mas sim apostando em um futuro onde a criatividade humana e a inovação tecnológica coexistam de forma justa e lucrativa. É um passo ousado que pode redefinir o panorama dos direitos autorais na era digital, garantindo que os criadores mantenham as rédeas de seu trabalho em um mundo cada vez mais moldado por algoritmos.