Eric Carvalho grava projeto audiovisual durante festival em Salvador

O cantor Eric Carvalho será uma das atrações do Bahia Gospel Festival, evento que acontece no dia 27 de junho, no Parque de Exposições de Salvador. Além de participar da programação do festival, o artista prepara um momento especial para a ocasião: a gravação de um projeto audiovisual durante sua apresentação ao vivo.

O registro será realizado diante do público presente no evento, que reúne artistas da música gospel nacional e deve receber milhares de pessoas na capital baiana. A proposta é transformar a apresentação em um marco na trajetória do cantor, reunindo música, adoração e a interação do público em uma única produção.

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Com carreira voltada à música cristã, Eric Carvalho tem construído sua trajetória por meio de apresentações, projetos ministeriais e iniciativas ligadas à comunicação e ao desenvolvimento humano. No Bahia Gospel Festival, o artista levará ao palco um repertório que inclui canções autorais, momentos de adoração congregacional e músicas que marcaram diferentes fases de sua caminhada.

Segundo o cantor, a gravação busca registrar não apenas as músicas apresentadas, mas também a experiência vivida durante o evento. A ideia é captar a atmosfera da celebração e a participação do público em uma noite dedicada à fé e à música.

“Mais do que um registro em vídeo, este será um marco espiritual. Quero eternizar um momento de adoração coletiva, de celebração e de gratidão por tudo o que Deus tem feito ao longo dessa caminhada. Minha oração é que cada canção registrada ali continue alcançando vidas muito depois daquele dia”, afirma Eric Carvalho.

Além da atuação como cantor e compositor, Eric Carvalho também desenvolve trabalhos como palestrante, escritor e mentor de líderes. Ao longo dos anos, passou a compartilhar conteúdos relacionados à espiritualidade, propósito, inteligência emocional e crescimento pessoal, ampliando sua atuação para além da música.

Entre os trabalhos recentes do artista está a canção Ressuscitou, lançada como uma mensagem de fé, esperança e renovação. A música integra uma série de projetos que refletem a proposta ministerial do cantor de utilizar a arte como instrumento de reflexão e conexão espiritual.

O Bahia Gospel Festival acontece no dia 27 de junho e reúne nomes da música cristã em uma programação gratuita voltada ao público de diferentes gerações.