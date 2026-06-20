Advogado destaca importância da segurança jurídica no entretenimento

O mercado do entretenimento vive um momento de expansão no Brasil, impulsionado por festivais, shows, plataformas digitais e novos modelos de negócios na música. No entanto, junto com as oportunidades, surgem desafios que exigem cada vez mais atenção à gestão jurídica de carreiras, contratos e empresas do setor cultural.

Para o advogado empresarial Paulo Igor Almeida Braga, a segurança jurídica tem se tornado um dos pilares para artistas, produtores, empresários e organizações que atuam na indústria do entretenimento. Segundo ele, a profissionalização do setor passa não apenas pela gestão financeira e pelo planejamento estratégico, mas também pela prevenção de riscos legais.

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“A música e o entretenimento movimentam milhões de reais todos os anos. Muitos artistas e empresários focam apenas na criação e na expansão de seus projetos, mas acabam deixando de lado questões fundamentais, como contratos, direitos autorais, acordos comerciais e proteção patrimonial. A prevenção jurídica é o que garante que o crescimento aconteça de forma segura”, afirma.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Paulo Igor Almeida Braga é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e construiu sua carreira voltada para a assessoria jurídica empresarial. Atualmente, lidera um escritório com mais de 40 colaboradores e atuação em milhares de processos judiciais e extrajudiciais, acompanhando diferentes segmentos econômicos, incluindo empresas ligadas à economia criativa.

Segundo o especialista, um dos erros mais comuns no universo artístico é a formalização inadequada de parcerias e contratos.

“Muitos conflitos poderiam ser evitados com uma estrutura jurídica bem definida desde o início. Questões envolvendo divisão de receitas, gestão de imagem, contratos de shows, distribuição digital e direitos autorais precisam ser tratadas com seriedade para evitar prejuízos futuros”, explica.

O advogado destaca ainda que o crescimento das plataformas digitais ampliou as possibilidades de monetização para músicos e criadores de conteúdo, mas também aumentou a necessidade de acompanhamento jurídico especializado.

“Hoje um artista pode gerar receita através de streaming, publicidade, licenciamento de imagem, redes sociais e apresentações ao vivo. Cada uma dessas áreas possui particularidades legais que precisam ser observadas para proteger o trabalho desenvolvido e garantir segurança nos negócios”, ressalta.

Conteúdo e educação para empreendedores

Além da atuação profissional, Paulo Igor Almeida Braga também utiliza as redes sociais para compartilhar informações sobre gestão empresarial e prevenção jurídica. Com milhares de seguidores e milhões de visualizações mensais, ele busca aproximar empreendedores e profissionais da economia criativa de conteúdos que possam auxiliar na tomada de decisões.

Para ele, o futuro do entretenimento brasileiro passa pela profissionalização de toda a cadeia produtiva.

“O talento continua sendo a base de tudo, mas a sustentabilidade de uma carreira artística depende cada vez mais de gestão, planejamento e segurança jurídica. O artista precisa enxergar sua carreira como uma empresa, e toda empresa precisa estar preparada para crescer com estrutura e proteção”, conclui.

Com a indústria cultural em constante transformação, especialistas apontam que a combinação entre criatividade, inovação e planejamento jurídico pode ser determinante para o sucesso de artistas, produtoras e empresas que desejam se consolidar em um mercado cada vez mais competitivo.