Cher: trilha sonora de 'Mermaids' ganha reedição em vinil azul

No vibrante cenário da cultura pop, onde o digital domina, o ressurgimento do vinil continua a surpreender e encantar. Desta vez, a onda nostálgica resgata a aclamada trilha sonora de "Minha Mãe é Uma Sereia" (Mermaids), o clássico cinematográfico de 1990. Os fãs e colecionadores agora podem celebrar o retorno dessa joia musical em uma edição especial de vinil azul-marinho, prometendo uma experiência sonora remasterizada que transcende gerações. É a prova de que certas obras, embaladas por vozes inesquecíveis como a de Cher, possuem um apelo atemporal que nem mesmo três décadas conseguem apagar.

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Lançado há mais de trinta anos, "Minha Mãe é Uma Sereia" marcou não apenas pelo seu enredo cativante e atuações estelares, mas também pela sua impecável curadoria musical. O filme, que cimentou a versatilidade de Cher após seu Oscar por "Feitiço da Lua" (1987), reuniu um elenco de peso com Winona Ryder, Christina Ricci e Bob Hoskins. A trama, ambientada em 1963, acompanha uma família singular em uma nova cidade de Massachusetts, e a música surge como um personagem silencioso, mas fundamental, narrando as emoções e os conflitos da época. A trilha sonora original não tardou a conquistar os corações do público, escalando para a 65ª posição na Billboard 200 e se destacando globalmente.

Nenhum elemento da trilha sonora de Mermaids é tão emblemático quanto a regravação de Cher para The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss). A canção, originalmente imortalizada por Betty Everett em 1964, ganhou uma nova vida na voz de Cher, transformando-se em um fenômeno global. O single dominou as paradas britânicas, consolidando-se como seu primeiro hit solo número 1 no Reino Unido. O videoclipe, que contava com a presença magnética de Cher, Winona Ryder e Christina Ricci, amplificou ainda mais o impacto cultural da faixa e do longa-metragem. Além disso, Cher também brilhou com Baby I’m Yours, um clássico de Barbara Lewis, reforçando sua maestria em reinterpretar grandes sucessos.

Mas a coletânea vai muito além de Cher. É um verdadeiro mergulho nos anos 60, com a inconfundível voz de Frankie Valli em Big Girls Don’t Cry, a suavidade de Smokey Robinson & The Miracles em You’ve Really Got a Hold On Me e a energia contagiante de Lesley Gore com It’s My Party. A seleção primorosa ainda inclui contribuições de Shelley Fabares, Doris Troy, Mickey & Sylvia e Santo & Johnny, criando um mosaico musical que reflete a efervescência da década. Uma das cenas mais icônicas do filme, em que o elenco dubla If You Wanna Be Happy, de Jimmy Soul, é um testemunho da simbiose perfeita entre a música e a narrativa, elevando a trilha sonora a um patamar de co-protagonista.

O relançamento da trilha sonora de "Minha Mãe é Uma Sereia" em vinil é mais do que uma simples reedição: trata-se de um verdadeiro evento cultural. Ele se insere na crescente valorização do formato físico, que, em plena era do streaming, demonstra uma resiliência impressionante. Para os aficionados, esta é a oportunidade de possuir um fragmento tangível da história do cinema e da música, desfrutando da qualidade sonora e da experiência tátil que só o vinil pode oferecer.

Para o mercado do entretenimento, este movimento reafirma que a nostalgia, aliada à atemporalidade de grandes canções e performances, continua sendo uma força motriz poderosa. Este novo LP não é apenas um item de colecionador, mas uma celebração da arte que continua a ecoar, década após década, conectando passado, presente e futuro em uma sinfonia de memórias e descobertas.