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A performance rara do The Police de um clássico atemporal

Banda libera 'Every Breath You Take', gravada no programa Top of the Pops em 26 de maio de 1983

A performance rara do The Police de um clássico atemporal - (crédito: Divulgação)
A performance rara do The Police de um clássico atemporal - (crédito: Divulgação)

O The Police surpreendeu os fãs ao compartilhar em seu canal oficial no YouTube uma apresentação ao vivo de Every Breath You Take, gravada no programa Top of the Pops em 26 de maio de 1983. O registro resgata um dos momentos mais emblemáticos da banda no auge de sua carreira e reforça a força duradoura do hit.

A canção integrou originalmente o quinto e último álbum de estúdio do The Police, Synchronicity, lançado em 1983. Every Breath You Take tornou-se o maior sucesso comercial do grupo, liderando as paradas nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Foi o único single da banda a alcançar o topo da Billboard Hot 100, onde permaneceu por oito semanas consecutivas.

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No Grammy Awards de 1984, a música conquistou os prêmios de Melhor Performance Pop por um Duo ou Grupo com Vocais e Gravação do Ano. Já o álbum Synchronicity também recebeu indicação a Álbum do Ano, consolidando o período como um dos mais vitoriosos da trajetória do trio.

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Marcelo de Assis

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Por Marcelo de Assis
postado em 24/06/2026 18:39
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