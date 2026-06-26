Bárbara Grando questiona a cultura da espera em 'SUPERSTAR'

Vivemos cercados por metas. A próxima promoção, o próximo salário, a próxima conquista, o próximo sonho. Em uma sociedade que frequentemente condiciona a felicidade ao futuro, a cantora Bárbara Grando faz o caminho inverso. Em SUPERSTAR, novo single lançado nesta sexta-feira (26), a artista transforma uma inquietação contemporânea em música ao defender que o sucesso não precisa esperar a fama — e que o presente também merece ser celebrado.

Segunda prévia de seu álbum de estreia, previsto para agosto, a faixa apresenta uma artista que escolhe desafiar uma lógica comum na cultura da performance: a de que sempre falta alguma coisa para se sentir realizado. Em vez de cantar sobre o sucesso como um ponto de chegada, Bárbara propõe enxergá-lo como uma forma de presença, construída a partir da confiança, da autenticidade e da capacidade de reconhecer as próprias conquistas enquanto novos objetivos continuam surgindo.

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Essa ideia atravessa toda a composição e encontra síntese no verso "Eu quero tudo, nada me falta", frase que equilibra desejo e gratidão. A proposta não é abandonar a ambição, mas ressignificá-la: crescer sem transformar a vida em uma espera permanente por um futuro idealizado.

"‘SUPERSTAR’ pra mim é um ato rebelde de satisfação e presença no sucesso que acontece agora. É o meu olhar confiante no futuro, mas que também é muito apaixonado pelo presente. Por que não viver o ápice do agora? Por que devo deixar sempre pra amanhã ou depois, só quando tiver um pouco mais do que tenho agora? Não mais... Eu escolho viver minha energia brilhante hoje, tendo meu eu do futuro como combustível e inspiração, e não como única possibilidade de felicidade e satisfação", afirma a cantora.

A mensagem ganha força em uma produção assinada pelo coletivo ZUCHINI, conhecido por trabalhos com Veigh, Matuê e Cynthia Luz. Com sintetizadores, batidas pulsantes e uma estética pop contemporânea, a faixa traduz musicalmente a confiança que orienta a narrativa da artista. A composição, escrita por Bárbara ao lado de Leto, Guiggow e Gale, amplia a identidade construída desde seus primeiros lançamentos e reforça uma obra que dialoga tanto com a música pop quanto com questões ligadas ao autoconhecimento.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Mariana Falcão, profissional que já assinou trabalhos para Baco Exu do Blues, além de produções para revistas como ELLE e Vogue e campanhas da Gucci. Gravado em um complexo de estúdios, o audiovisual percorre camarins, bastidores e diferentes cenários para representar visualmente a liberdade, a presença e o protagonismo defendidos pela canção.

Natural de Marechal Cândido Rondon (PR) e criada em Mercedes, Bárbara Grando iniciou sua relação com a música ainda na infância. Hoje, aos 29 anos, prepara o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, previsto para agosto, consolidando um trabalho que aproxima pop contemporâneo, espiritualidade e experiências pessoais para transformar reflexões sobre a vida em canções capazes de dialogar com um público cada vez mais atento às emoções do presente.

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