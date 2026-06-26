DEKO e Gabriel Elias eternizam a própria parceria em 'Pele Morena'

Algumas parcerias são construídas longe dos holofotes. Durante mais de dez anos, DEKO e Gabriel Elias dividiram estúdios, compuseram canções, compartilharam palcos e ajudaram a escrever parte importante da história recente do reggae brasileiro. Agora, essa conexão ganha um novo capítulo. Pela primeira vez, os dois registram essa trajetória em uma gravação conjunta como intérpretes, transformando anos de cumplicidade artística em Pele Morena, single já disponível nas plataformas digitais.

A composição, assinada por DEKO e Isaias Nunes, nasceu de forma espontânea e encontrou naturalmente no xote sua identidade. A letra retrata a leveza dos primeiros encontros de um relacionamento, quando o entusiasmo de descobrir alguém transforma qualquer momento em motivo para um novo reencontro. A interpretação dos dois artistas amplia essa narrativa justamente porque carrega uma sintonia construída muito antes da gravação.

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"Essa é uma canção bem especial. Ela nasceu para ser um xote e não tinha como ser diferente disso. Isso me traz uma sensação muito boa de poder deixar a música ser exatamente o que ela nasceu para ser, sem rótulos. E o Gabriel comigo nessa faixa é um belo presente. São mais de dez anos compondo juntos e eternizar essa conexão musical numa música que tem tudo a ver com ele foi muito especial", afirma DEKO.

A parceria entre os dois já havia deixado sua marca em diferentes momentos da música brasileira. Ao longo da última década, DEKO e Gabriel Elias assinaram composições como Diferente de Tudo, gravada por Gabriel Elias e Atitude 67, além de sucessos do Maneva, entre eles Sem Jeito e Tô de Pé. Mesmo compartilhando tantas criações, nunca haviam lançado uma faixa em que dividissem o protagonismo diante do público.

A história de DEKO também ajuda a explicar o peso desse encontro. Considerado um dos compositores mais relevantes de sua geração, o artista soma mais de 400 milhões de reproduções em músicas gravadas por nomes como Maneva, Di Ferrero, Gabriel Elias, Atitude 67 e Rael. Também recebeu indicação ao Latin Grammy como compositor de Lágrimas de Alegria, gravada por Maneva e Natiruts, antes de direcionar sua experiência para consolidar uma carreira autoral como intérprete.

Produzida pelo Lunar Estúdios, Pele Morena chega acompanhada de um videoclipe oficial dirigido por Lucas Ferreira, reforçando a atmosfera orgânica da faixa e a naturalidade da conexão entre dois artistas que, por anos, escreveram canções para outros antes de finalmente dividirem o mesmo microfone.

Mais do que um novo lançamento, Pele Morena representa o encontro de duas trajetórias que cresceram lado a lado.

Ao registrar em música uma parceria construída ao longo de mais de uma década, DEKO e Gabriel Elias transformam uma amizade artística em um capítulo que passa a fazer parte não apenas de suas carreiras, mas também da história recente do reggae brasileiro.

Confira: