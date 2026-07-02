Voraz e Julies e a linguagem pop no single inédito 'Sessão da Tarde'

Em uma época marcada pela velocidade das relações e pelo consumo imediato de conteúdo, Voraz e Julies escolhem desacelerar. A primeira colaboração entre os artistas, Sessão da Tarde, chega às plataformas digitais nesta quarta-feira (2) propondo uma experiência construída a partir da memória afetiva, dos encontros cotidianos e da valorização das pequenas demonstrações de carinho.

O single representa um novo capítulo para ambos, que ampliam suas identidades musicais ao incorporar uma estética pop sem abandonar a essência que os aproximou do público.

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Embora sejam reconhecidos por suas trajetórias ligadas ao reggae contemporâneo, Voraz e Julies optam por não se prender às definições de gênero. A nova faixa transita com naturalidade entre diferentes referências sonoras, privilegiando melodias delicadas, arranjos orgânicos e uma interpretação marcada pela proximidade emocional. Mais do que uma mudança de estilo, o lançamento evidencia a maturidade artística de dois projetos que escolhem evoluir preservando a própria identidade.

A composição nasceu da parceria entre Julies Mazarini, Tales de Polli, DEKO, Tercio de Polli e Willer Carvalho. A proposta do grupo foi construir uma narrativa que encontrasse beleza justamente naquilo que costuma passar despercebido: as conversas ao fim do dia, os silêncios compartilhados, os gestos espontâneos e as lembranças que permanecem muito depois que os grandes acontecimentos terminam. A simplicidade, nesse contexto, deixa de ser ausência de complexidade para se tornar uma escolha estética.

Entre os compositores, Tales de Polli e DEKO chegam ao lançamento respaldados pela indicação ao Grammy Latino de 2023 pela composição de "Lágrimas de Alegria". Para Julies, porém, o principal desafio nunca esteve na estrutura da música, mas na emoção que ela deveria provocar.

"Essa música foi composta por mim ao lado do Tales, do Deko, Tercio e do Willer com a intenção de despertar uma sensação nostálgica em quem escuta. A gente queria criar algo gostoso de ouvir, que abraçasse as pessoas. No fim, acabamos contando a história de um amor que vive nos detalhes, naquele carinho do cotidiano. 'Sessão da Tarde' nasceu realmente desse lugar, e buscamos traduzir isso também na sonoridade, criando uma música que despertasse lembranças boas", explica.

Uma conexão construída antes do estúdio

O encontro entre Voraz e Julies também ilustra a maneira como as conexões artísticas acontecem na atualidade. Antes mesmo da convivência pessoal, ambos já acompanhavam seus trabalhos pelas plataformas digitais. A admiração construída à distância acabou servindo como ponto de partida para uma aproximação que rapidamente se transformou em amizade e, posteriormente, em colaboração musical. O resultado preserva as características individuais de cada artista enquanto constrói uma identidade própria para o single.

Na visão de Diogo, vocalista da Voraz, a música sintetiza um momento importante da trajetória da banda. "'Sessão da Tarde' tem aquele sentimento de nostalgia, de um dia bom ao lado de quem a gente ama. É uma música complexa e simples ao mesmo tempo — e é exatamente aí que mora a beleza dela. A gente queria que as pessoas sentissem esse aconchego, essa leveza. Para a Voraz, esse lançamento representa também uma nova fase da nossa caminhada, agora em São Paulo, carregada de sentimentos bons e novas possibilidades", afirma. **

Produção e identidade visual

A produção musical ficou sob responsabilidade de João Victor Mendes, com coprodução de Gabriel Carvalho, profissionais da CASITA que acompanham a Voraz desde seus primeiros trabalhos. A dupla assina mais de vinte produções ao lado da banda, incluindo Meu Jeito de Ser, gravada com Planta & Raiz. O lançamento também ganha um videoclipe dirigido por Mazza, da Área 51, gravado na Cabana Yeshua, onde a paisagem natural e a arquitetura acolhedora reforçam visualmente o clima contemplativo da canção.

Mais do que um lançamento isolado, Sessão da Tarde simboliza o encontro de duas carreiras em plena expansão. Com mais de 30 milhões de reproduções somadas, Voraz e Julies demonstram que a evolução artística pode caminhar lado a lado com a autenticidade. Em vez de buscar fórmulas ou tendências passageiras, os artistas apostam em um elemento cada vez mais raro: a capacidade de emocionar por meio da simplicidade.

O resultado é uma parceria que aponta novos caminhos para ambos e reafirma a força criativa da nova geração da música brasileira.