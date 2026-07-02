Duda Estrela prepara estreia na música e realiza 1º ensaio oficial

A espera está chegando ao fim. Depois de quase um ano e meio de preparação artística, a cantora Duda Estrela iniciou oficialmente a contagem regressiva para sua estreia no mercado musical. Nesta terça-feira (1º), a artista esteve em Fortaleza (CE), onde realizou o primeiro ensaio fotográfico profissional da carreira, etapa que antecede o lançamento do single "Deixei de Ser Sua", previsto para o próximo dia 9 de julho.

O ensaio representa um dos momentos mais importantes da trajetória da cantora até aqui. Além de ilustrar a capa da nova música, as imagens também passam a integrar a identidade visual que acompanhará Duda nesta nova fase, marcando o início de um projeto desenvolvido ao longo dos últimos meses.

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A produção apostou em uma linguagem moderna, inspirada no universo pop. A maquiagem foi assinada por Sara Bonates Makeup, o styling ficou sob responsabilidade de Ryan Matheus e a direção criativa foi conduzida por Lucas Santana, Vitor Dias e Gisely Spinosa, equipe responsável por construir a estética que apresentará oficialmente a artista ao público.

Preparação artística

A nova fase é resultado de um intenso período de preparação realizado pela Acertei Produções. Durante esse processo, Duda passou por aulas, treinamentos e aperfeiçoamentos voltados para composição, canto, interpretação e desenvolvimento artístico.

Segundo a cantora, a oportunidade transformou sua forma de enxergar a música e foi determinante para sua evolução profissional.

"A Acertei Produções me ensinou e continua me ensinando muito. Foi lá que aprendi a compor, tocar e me aperfeiçoar no meio musical. Inclusive, foi através de uma composição minha que as coisas começaram a acontecer."

Duda também ressaltou a importância das pessoas que acreditaram em seu talento e ajudaram a transformar o sonho em realidade.

"Eles estão fazendo tudo por mim. Estou muito feliz por estarem presentes nesse momento e abrirem as portas para o meu sonho. Tenho certeza de que Deus não une pessoas, mas propósitos."

Primeiro single aborda superação

Escrita pela própria artista em parceria com outros compositores, "Deixei de Ser Sua" traz como tema central a superação. Apesar da proximidade do lançamento, Duda prefere preservar parte do projeto para surpreender o público.

"Ainda não podemos revelar muitos detalhes, mas tudo está sendo preparado com muito carinho para quem esperou esse momento junto comigo durante tanto tempo."

Para a cantora, o ensaio simbolizou a concretização de uma etapa sonhada há muito tempo. Entre a emoção e a felicidade, ela afirma que finalmente conseguiu enxergar o projeto ganhar vida.

"Esperei muito por esse momento. Foram mais de um ano esperando, e quando Deus quer, Ele faz acontecer no tempo dele."