Clau estreia álbum que reflete amadurecimento pessoal

A espera pelo primeiro álbum de Clau chega ao fim com o lançamento de acho que sou romântica, trabalho que desembarca nas plataformas digitais nesta quinta-feira (2) e marca um novo momento na trajetória da cantora. Conhecida por sucessos que transitam entre o pop e o R&B, a artista agora amplia sua proposta estética ao transformar experiências íntimas em um repertório que convida o público a acompanhar seu processo de amadurecimento pessoal e artístico.

Uma sonoridade plural

Embora mantenha o pop como eixo principal, o disco percorre diferentes paisagens sonoras. Reggaeton, reggae, rap, funk e baladas românticas surgem de forma orgânica ao longo das faixas, refletindo as referências acumuladas por Clau ao longo da carreira. O resultado é um álbum diverso, capaz de alternar momentos de leveza, potência e introspecção sem perder unidade narrativa.

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Romantismo, dúvidas e identidade

O conceito do projeto nasce da própria dualidade expressa no título. Para a cantora, o "acho" representa as dúvidas que acompanham quem ainda está descobrindo a própria identidade, enquanto o romantismo simboliza a capacidade de continuar acreditando nas pessoas, nos afetos e nas possibilidades da vida. Essa perspectiva conduz letras confessionais que abordam autoestima, liberdade emocional, amor e autoconhecimento.

Equipe criativa e participações especiais

O processo criativo também evidencia o caráter coletivo do trabalho. Nas composições, Clau divide espaço com nomes como Elana Dara, DAY LIMNS, Jenni Mosello, Criolo e Daniel Ferrera. A produção reúne Los Brasileros, DMAX, Matt D, Riff, Billy Billy, Ecologyk e Laudz, profissionais que imprimem ao álbum uma sonoridade contemporânea, sofisticada e conectada à pluralidade da música brasileira.

Outro ponto de destaque está nas participações especiais. Vulgo FK, DAY LIMNS, King Saints, Dudu MC e Rael aparecem em diferentes momentos do disco, estabelecendo diálogos entre o pop, o rap e a música urbana. Mais do que convidados, os artistas ajudam a ampliar as possibilidades narrativas do projeto sem comprometer a identidade construída por Clau.

eu me entendo mal apresenta a nova fase

A faixa eu me entendo mal foi escolhida para apresentar esse novo capítulo da carreira da cantora. Escrita ao lado de Jenni Mosello e Elana Dara, com produção de Los Brasileros, a música traduz as inseguranças de quem busca equilíbrio entre expectativas e realidade. O videoclipe, gravado em um cinema vazio, reforça visualmente essa proposta ao colocar frente a frente a mulher comum e a artista que ocupa os palcos.

Confira: