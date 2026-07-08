Rafael Oliveira lança 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em Cuiabá

Já está disponível nas principais plataformas de streaming a música “omo Explicar?, novo single do cantor Rafael Oliveira e primeira faixa de divulgação do seu DVD Ao Vivo. O projeto audiovisual foi gravado em fevereiro deste ano no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, com lotação esgotada e público vindo de diferentes regiões do Brasil.

A canção propõe uma reflexão profunda a partir de uma pergunta central que atravessa diferentes contextos: como compreender um amor que não exige nada em troca? A letra estabelece um paralelo entre a busca humana por poder e grandeza e a trajetória de uma figura que escolhe o caminho oposto — a humildade, o serviço e o sacrifício. “Como Explicar?” diz o refrão: “Como explicar? Tamanha humildade de um Deus / A mão que criou tudo os meus pés lavou”.

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Embora nasça em um contexto de fé, a composição também dialoga com temas universais como poder, renúncia, amor e entrega, ampliando seu alcance para diferentes experiências humanas. A produção audiovisual é assinada pelo selo Flyup e distribuída pela Universal Music Christian Group.

Uma noite que virou marco

A gravação do DVD aconteceu no dia 14 de fevereiro no Teatro da UFMT, um dos principais espaços culturais de Cuiabá. A procura pelo evento superou expectativas: as inscrições foram encerradas rapidamente e o segundo lote de vagas esgotou em menos de dez minutos.

O palco reuniu Rafael Oliveira e convidados especiais em uma noite de celebração musical, com repertório que mesclou canções já conhecidas do artista — como a clássica “O Exilado”, da Harpa Cristã — e composições inéditas criadas especialmente para o projeto.

Do interior ao cenário internacional

Natural do Maranhão, Rafael Oliveira mudou-se ainda criança para Várzea Grande (MT), onde construiu sua trajetória musical. Com forte presença digital — mais de 390 mil seguidores no Instagram, 150 mil inscritos no YouTube e mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas — o cantor se consolidou no cenário pentecostal brasileiro e também internacional, com participações em eventos e ministérios na Europa e nos Estados Unidos.

O DVD Ao Vivo representa um importante registro fonográfico e audiovisual da carreira de Rafael Oliveira, destacando a produção gospel de Mato Grosso no cenário musical nacional.

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