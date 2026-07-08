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Rafael Oliveira lança 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em Cuiabá

Single já está disponível em todas as plataformas de streaming

Rafael Oliveira lança 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em Cuiabá - (crédito: Divulgação)
Rafael Oliveira lança 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em Cuiabá - (crédito: Divulgação)

Já está disponível nas principais plataformas de streaming a música “omo Explicar?, novo single do cantor Rafael Oliveira e primeira faixa de divulgação do seu DVD Ao Vivo. O projeto audiovisual foi gravado em fevereiro deste ano no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, com lotação esgotada e público vindo de diferentes regiões do Brasil.

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A canção propõe uma reflexão profunda a partir de uma pergunta central que atravessa diferentes contextos: como compreender um amor que não exige nada em troca? A letra estabelece um paralelo entre a busca humana por poder e grandeza e a trajetória de uma figura que escolhe o caminho oposto — a humildade, o serviço e o sacrifício. “Como Explicar?” diz o refrão: “Como explicar? Tamanha humildade de um Deus / A mão que criou tudo os meus pés lavou”.

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Embora nasça em um contexto de fé, a composição também dialoga com temas universais como poder, renúncia, amor e entrega, ampliando seu alcance para diferentes experiências humanas. A produção audiovisual é assinada pelo selo Flyup e distribuída pela Universal Music Christian Group.

Uma noite que virou marco

A gravação do DVD aconteceu no dia 14 de fevereiro no Teatro da UFMT, um dos principais espaços culturais de Cuiabá. A procura pelo evento superou expectativas: as inscrições foram encerradas rapidamente e o segundo lote de vagas esgotou em menos de dez minutos.

O palco reuniu Rafael Oliveira e convidados especiais em uma noite de celebração musical, com repertório que mesclou canções já conhecidas do artista — como a clássica “O Exilado”, da Harpa Cristã — e composições inéditas criadas especialmente para o projeto.

Do interior ao cenário internacional

Natural do Maranhão, Rafael Oliveira mudou-se ainda criança para Várzea Grande (MT), onde construiu sua trajetória musical. Com forte presença digital — mais de 390 mil seguidores no Instagram, 150 mil inscritos no YouTube e mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas — o cantor se consolidou no cenário pentecostal brasileiro e também internacional, com participações em eventos e ministérios na Europa e nos Estados Unidos.

O DVD Ao Vivo representa um importante registro fonográfico e audiovisual da carreira de Rafael Oliveira, destacando a produção gospel de Mato Grosso no cenário musical nacional.

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Marcelo de Assis

Por Marcelo de Assis
postado em 08/07/2026 14:06
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