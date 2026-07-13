Ex-musa do João Kléber, Monique Bertollini estreia na música eletrônica

Conhecida do grande público por sua passagem pela televisão, especialmente como musa das pegadinhas do João Kléber Show, Monique Bertollini inicia um novo capítulo da carreira. No próximo 10 de julho, a atriz, apresentadora e influenciadora lança "Magnetic", sua primeira faixa autoral como DJ e produtora musical, pela Klaphouse Records.

A mudança, no entanto, não aconteceu da noite para o dia. Antes de estrear oficialmente na música eletrônica, Monique passou anos estudando produção musical, concluiu sua formação pela AIMEC e acumulou apresentações no Brasil e no exterior, incluindo uma temporada de shows na Tailândia.

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"Não houve um único dia, mas uma sequência de experiências que mudou a minha forma de enxergar a música. Durante anos viajei para diversos países, conheci clubs, festivais e culturas diferentes. Em vez de apenas aproveitar a pista, comecei a observar quem estava comandando aquela energia. Em um momento percebi que não queria mais estar apenas do lado de quem assiste. Queria ser a pessoa responsável por criar aquela conexão entre música e público. Foi aí que decidi estudar de verdade e construir uma carreira como DJ."

Inspirada por festivais como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Universo Paralello, Tribe e Só Track Boa, a artista desenvolveu uma identidade voltada ao tech house, gênero que mistura grooves marcantes e linhas de baixo envolventes. Essa sonoridade é a base de "Magnetic", faixa que inaugura oficialmente sua trajetória autoral.

Além do lançamento nas plataformas digitais, a música integra um projeto internacional dedicado à valorização de mulheres na música eletrônica, com foco em Ibiza, considerada uma das maiores referências mundiais da cultura clubber.

Mesmo já conhecida do público por sua carreira na televisão e nas redes sociais, Monique afirma que preferiu construir sua credibilidade dentro da música pelo caminho mais longo: estudo, prática e desenvolvimento artístico.

"Não quero provar que uma influenciadora pode ser DJ. Quero mostrar que dedicação, estudo e paixão podem abrir espaço em qualquer mercado. Espero que, daqui a alguns anos, quando alguém ouvir o nome DJ Bertollini, pense primeiro na música, na energia dos meus sets e na minha identidade artística."

Com "Magnetic", Monique Bertollini deixa para trás apenas um rótulo profissional e abre espaço para uma nova fase da carreira, agora voltada à música eletrônica, com um projeto construído ao longo de anos de preparação e experiências dentro da cena.

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