Lana Del Rey: conheça os detalhes do álbum 'Beautiful'

Em um movimento que solidifica sua reputação de imprevisibilidade artística e profundidade lírica, Lana Del Rey surpreendeu o universo pop com a notícia de que seu aguardado álbum, provisoriamente intitulado Stove, não virá sozinho.

A cantora anunciou a chegada de um “belo álbum secundário”, prometendo uma jornada sonora ainda mais expansiva e introspectiva. Essa revelação adiciona camadas de expectativa a um lançamento já cercado de mistério e antecipação.

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A musa do melancólico pop americano utilizou seu Instagram para detalhar a inspiração por trás dessa nova empreitada. Em uma publicação que mais parecia um manifesto poético, Lana Del Rey confessou ter passado um “longo tempo esperando as coisas se encaixarem e muito tempo se perguntando se estava tudo bem que as coisas estivessem desmoronando”. Essa introspecção profunda, pontuada por "novos pensamentos sobre velhos amigos e novos sonhos", e a incerteza sobre o futuro de suas próprias "plantas", culminou no surgimento de um "novo roseiral debaixo do salgueiro".

Metaforicamente, esse roseiral se transformou no "grande álbum complementar", uma compilação de sentimentos e reflexões sobre as grandes transformações em sua vida.

A dualidade artística: clássico e comentário

Enquanto Stove é descrito por Lana Del Rey como "tão adorável e intacto como foi concebido – um álbum clássico", a natureza do projeto secundário se revelou gradualmente. Ela o descreve como um "comentário de certa forma sobre tudo o que tem acontecido, e a paciência que foi necessária – e a confiança que eu tive que ter de que nem todas as coisas que não estavam funcionando eram apenas por minha causa".

Essa declaração oferece um vislumbre da vulnerabilidade e autoconsciência que sempre permearam sua obra, agora canalizadas em um formato ainda mais ambicioso.

A artista agradeceu a seus colaboradores e estimou um mês para a finalização de ambos os projetos antes de enviá-los para a prensagem em vinil, chamando-os de suas "mais belas obras". Ela comparou a vida a um rio imprevisível, afirmando que "não é realmente sua escolha e é verdadeiramente uma aventura por si só", e concluiu: "Eu escrevi sobre isso. Agora é hora de confiar no processo e seguir a correnteza".

Flutuações e Fandom: Uma Jornada Enigmática

A jornada até este duplo lançamento tem sido, como de praxe para Lana Del Rey, repleta de reviravoltas. Desde o sucesso de Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023), os fãs têm acompanhado as mudanças de título do novo trabalho, que já foi Lasso e The Right Person Will Stay, até chegar ao atual Stove – um título que, como a própria artista sugere, pode ainda não ser o definitivo.

Para atiçar a curiosidade, Lana Del Rey compartilhou imagens que parecem ser as artes dos vinis: um retrato dela emoldurado por flores para Stove e a imagem de um barco, possivelmente intitulado Spyda, que poderia ser o nome do álbum complementar. O post no Instagram foi um verdadeiro mosaico de elementos "muito enigmáticos, nostálgicos e Lana", incluindo fogos de artifício do 4 de Julho, as famosas botas Ralph Lauren que ela perseguiu após a New York Fashion Week e um vídeo onde dança com seu gato, ostentando uma bolsa Chanel.

Essa estratégia de lançamento, com sua dose calculada de mistério e revelações fragmentadas, é um reflexo da própria persona artística de Lana Del Rey – uma figura que navega entre o público e o privado, o real e o etéreo, mantendo sua base de fãs engajada e ansiosa por cada novo capítulo de sua narrativa musical.

A promessa de um álbum duplo não é apenas um presente para os ouvintes, mas uma declaração artística ambiciosa, que reforça seu lugar como uma das vozes mais singulares e influentes da música contemporânea.