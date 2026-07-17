Mick Jagger diz que a fama deixou cicatrizes psicológicas "permanentes"

A vida no topo do estrelato, para muitos, é um sonho dourado, um palco de glória e reconhecimento. Contudo, por trás dos aplausos e da adulação, esconde-se um universo complexo de pressões e transformações psicológicas. Ninguém menos que Mick Jagger, o lendário vocalista dos Rolling Stones, desnudou recentemente as profundas marcas que a fama e uma carreira de décadas deixaram em sua psique, revelando uma realidade bem distante do glamour percebido.

Aos 82 anos, o ícone do rock aborda, com uma franqueza notável, a dissociação, o embate com o próprio ego e as cicatrizes emocionais que, segundo ele, se tornaram "permanentes".

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Em uma conversa reveladora com o The New York Times, Mick Jagger enfatizou que a trajetória de uma estrela como ele está muito aquém da normalidade. "Obviamente, isso não é normal", declarou, adicionando que "Não é como a vida da maioria das pessoas. Isso te afeta, sim. Você pode se distanciar. Das outras pessoas." Essa distância, ou bolha, é um fenômeno comum, onde artistas frequentemente se veem cercados apenas por pares da indústria, criando um ecossistema isolado do que ele chama de "vida real".

A Busca Pela Normalidade e Suas Limitações

Questionado sobre como tenta manter os pés no chão, o músico oferece uma solução que, à primeira vista, parece surpreendentemente mundana:

"Você sai e caminha pela rua sozinho e faz coisas normais, vai comprar o The New York Times. No entanto, isso é apenas temporário, porque, psicologicamente, seu estado mental real fica permanentemente prejudicado"

A fase entre os 20 e 30 anos é particularmente crítica para artistas em ascensão, um período de autoafirmação e construção de identidade sob o microscópio público.

"É um momento muito difícil para as pessoas neste ramo, porque é uma grande questão de ego, e você precisa ter um ego enorme para fazer isso"

A ausência de um ego robusto, paradoxalmente, pode ser um obstáculo, forçando alguns a "criar uma personalidade completamente diferente" para sobreviver à ferocidade do showbiz.

O Personagem e a Pessoa

A persona de palco, grandiosa e magnética, é uma ferramenta essencial para qualquer performer. Mick Jagger, famoso por sua energia contagiante e presença carismática, revela que essa persona, em alguns momentos, invadia sua vida cotidiana. Ele até brinca, mencionando um amigo que costuma dizer que ele "se comporta em jantares da mesma forma que me comporto no palco". No entanto, o criador do hit Start Me Up é categórico ao separar o artista do indivíduo:

"É claro que eu não sou realmente como a minha persona no palco… é uma versão tão exagerada de mim. Essa pessoa arrogante, que grita e se acha a dona do pedaço — você não é assim na vida real"

Essa linha tênue entre o personagem e a pessoa, especialmente na juventude, pode ser tênue e difícil de gerenciar. Jagger compara a situação à atuação metodológica, onde atores permanecem imersos em seus papéis mesmo após o fim das gravações.

"Leva muito tempo para se desvencilhar de um personagem. Então, para qual personagem você volta?", questiona. A dualidade é a essência do mundo do entretenimento, onde a esperança de se manter uma "pessoa normal por baixo de tudo isso" persiste, apesar das inegáveis e duradouras transformações psicológicas. A confissão do ícone não só humaniza a figura lendária, mas também oferece um vislumbre fascinante e um tanto sombrio dos bastidores da fama.