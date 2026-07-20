Reggae ganha marco histórico no Piauí com 1º álbum gravado por uma mulher

Durante décadas, o reggae brasileiro foi construído, em sua maioria, por vozes masculinas. No Piauí, essa realidade acaba de ganhar um novo capítulo. A cantora, compositora, poetisa e produtora cultural Jamile Jah acaba de lançar "Gostosa Sensação", trabalho apontado pela artista como o primeiro álbum de reggae gravado por uma mulher no estado, ampliando a presença feminina em um gênero que historicamente teve poucas protagonistas.

Mais do que um novo disco, o projeto representa a consolidação de uma trajetória iniciada em 2007 e construída entre a música, a produção cultural e o fortalecimento da cena independente piauiense. Ao longo de quase duas décadas, Jamile Jah ajudou a fomentar festivais, ocupou palcos dentro e fora do estado e passou a integrar uma geração de artistas que expandem as fronteiras do reggae produzido no Nordeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com dez faixas autorais e cinco videoclipes, "Gostosa Sensação" reúne composições que transitam entre espiritualidade, ancestralidade, resistência, amor e pertencimento. Musicalmente, o álbum parte do reggae roots e incorpora referências da música popular brasileira e da cultura nordestina, construindo uma identidade própria sem abrir mão das raízes jamaicanas.

A produção musical é assinada por Nildo Viana, conhecido pelos trabalhos com a banda Alma Roots, enquanto a produção executiva ficou sob responsabilidade da própria artista. O disco reúne ainda músicos como Lino Alencar, Fabiano Xavier, Ernandes Carvalho, Marcelo Campelo, João Filho e Alvino Alves.

'Jah Jah Roots' resume a essência do projeto

Entre as faixas está "Jah Jah Roots", lançada anteriormente como single e agora incorporada oficialmente ao álbum. A canção sintetiza a proposta do projeto ao transformar o reggae em ferramenta de identidade cultural e reflexão.

"Eu acredito que 'Jah Jah Roots' carrega uma força espiritual muito grande. A música fala sobre cultivar a nossa existência, manter a conexão com as nossas raízes e enxergar a paz como um ato de resistência. Espero que ela toque o coração das pessoas e seja um convite para manter os pés firmes no chão e a mente elevada."

Trajetória impulsiona o reggae piauiense

Além da carreira artística, Jamile Jah atua desde 2017 como produtora cultural, organizando festivais e projetos voltados ao fortalecimento da cultura reggae no Piauí. Ao longo da trajetória, dividiu palco com nomes como Jorge Vercillo, Cedric Myton, Triston Palmer, Eek-A-Mouse e Alborosie, levando a produção musical piauiense para novos públicos.

Ao lançar "Gostosa Sensação", Jamile Jah não apresenta apenas o trabalho mais completo de sua carreira. A artista registra um momento que amplia a visibilidade das mulheres dentro do reggae brasileiro e evidencia a força criativa de uma cena cultural que continua se expandindo para além dos grandes centros do país.

Ouça: