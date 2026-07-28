José Roberto Marques disputa iBest 2026 após projeção internacional

Quem acompanha o universo dos grandes palestrantes e autores brasileiros certamente já se deparou com o nome de José Roberto Marques. Com milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 110 livros publicados e uma agenda que reúne milhares de pessoas em eventos pelo Brasil e pelo exterior, o escritor vive um dos momentos mais relevantes de sua trajetória. Agora, ele entra na disputa do Prêmio iBest 2026, na categoria Desenvolvimento Pessoal, reforçando sua presença entre as personalidades mais influentes do ambiente digital.

Reconhecimento internacional fortalece nova fase da carreira

A indicação chega em um período de ampla visibilidade para o autor. Recentemente, Marques ampliou ainda mais sua projeção internacional ao receber, em Portugal, o Prêmio Martin Luther King, concedido pela Jethro International a personalidades que promovem valores ligados à paz, ao diálogo e à solidariedade. Na mesma cerimônia, também foi homenageado com o título de Diplomata Civil Humanitário, reconhecimento destinado a líderes com atuação de impacto social e educacional em diferentes países.

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Uma trajetória dedicada ao desenvolvimento humano

Conhecido por criar a Psicologia Marquesiana, José Roberto Marques transformou sua atuação em um verdadeiro fenômeno de público. Seus treinamentos, imersões e palestras passaram a atrair milhares de participantes em eventos que unem desenvolvimento humano, liderança e inteligência emocional. Entre os projetos de maior destaque estão Desperte Seu Poder, Resgate Familiar, Speaker e Mindset Milionário, experiências que já alcançaram mais de um milhão de pessoas e consolidaram uma comunidade fiel dentro e fora das redes sociais.

O sucesso também se estende ao mercado editorial. Autor de mais de 110 obras voltadas ao desenvolvimento humano, empreendedorismo, comportamento e liderança, Marques soma cerca de 15 milhões de exemplares vendidos. Ao longo dos anos, seus livros conquistaram espaço entre os títulos mais procurados por leitores interessados em crescimento pessoal e profissional.

Natural de São José do Rio Preto (SP), o autor iniciou sua carreira no início da década de 1990 ministrando treinamentos comportamentais. Em 2007, fundou o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), instituição que se tornou referência na América Latina e já impactou mais de 6 milhões de pessoas em mais de 40 países.

Presença internacional e impacto social

A trajetória internacional também ganhou força nos últimos anos. José Roberto Marques foi convidado para ministrar conferências na Universidade Harvard e mantém, há mais de uma década, parceria com a Ohio University, onde participa anualmente de programas voltados à formação de lideranças e atua como professor convidado.

Além dos livros e das palestras, o escritor também desenvolve iniciativas voltadas ao impacto social. Somente em 2025, o Grupo IBC promoveu 143 eventos presenciais em aproximadamente 50 cidades brasileiras e em Lisboa, destinando cerca de R$ 60 milhões em ingressos para ações gratuitas de capacitação de empreendedores e líderes, em iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

"O desenvolvimento humano perde sentido quando beneficia apenas quem pode pagar por ele. Enquanto houver alguém sem acesso ao autoconhecimento e à inteligência emocional, nosso trabalho não estará concluído", afirma José Roberto Marques.

Indicação ao iBest marca novo capítulo

Agora, a indicação ao Prêmio iBest 2026 marca um novo capítulo em sua carreira. Considerado o principal reconhecimento da internet brasileira, o prêmio reúne votação popular e avaliação de especialistas para destacar personalidades que mais influenciam o ambiente digital. Para José Roberto Marques, a presença entre os indicados reforça uma trajetória construída entre os palcos, os livros, a produção de conteúdo e o reconhecimento internacional, ampliando ainda mais sua visibilidade junto ao grande público.