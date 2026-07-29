Andrea Bocelli relançará 'Romanza' em edição de 30 anos

Vinte e sete anos após sua chegada triunfal ao cenário musical global, o icônico álbum Romanza, de Andrea Bocelli, está prestes a ganhar uma reedição comemorativa que promete encantar fãs antigos e novos ouvintes.

Originalmente lançado em 1997, este trabalho não foi apenas um álbum; ele foi o passaporte de Bocelli para o estrelato internacional, consolidando-o como uma das vozes mais reconhecíveis e amadas do nosso tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A notícia da edição de 30º aniversário, que chega antes mesmo do real marco de três décadas – uma jogada estratégica para capitalizar o fervor dos fãs e a atemporalidade da obra –, evoca uma sensação de nostalgia e celebração. Romanza não é apenas o álbum de maior sucesso comercial da carreira de Andrea Bocelli, com mais de 19 milhões de cópias vendidas globalmente, mas também representou um divisor de águas, provando que a música clássica melódica, com um toque pop, poderia conquistar o mainstream de forma avassaladora.

A Ascensão de Um Ícone

O impacto cultural de Romanza foi imenso. Ele não só quebrou barreiras geográficas, introduzindo o tenor italiano a uma audiência global, mas também desmistificou a ópera e a música clássica para milhões de pessoas. A reedição, programada para marcar os 30 anos desde a concepção do material original que compõe a coletânea, chega em formatos que refletem a preciosidade da obra: edições padrão e de luxo. A versão deluxe, em particular, é um verdadeiro deleite para colecionadores: um vinil duplo dourado que brilha como a própria carreira de Bocelli, acompanhado de uma litografia autografada pelo artista e um livro de arte exclusivo.

Este livro de arte, com anotações inéditas do renomado jornalista Craig McLean, oferece uma imersão profunda na trajetória extraordinária de Bocelli. McLean, com sua escrita perspicaz, narra a evolução do artista, desde seus primeiros passos até o status de lenda viva. Para complementar essa jornada visual e textual, ambas as edições apresentarão fotografias nunca antes vistas das sessões de gravação do álbum, proporcionando um vislumbre íntimo dos bastidores da criação de uma obra-prima.

Um Mosaico de Sucessos

Romanza é, em sua essência, uma compilação magistral dos dois primeiros álbuns de Bocelli, Il mare calmo della sera (1994) e Bocelli (1995). A coletânea é um verdadeiro tesouro de hits que ecoaram por todo o planeta. Quem pode esquecer o dueto arrebatador Time to Say Goodbye com Sarah Brightman, ou a paixão em Vivo per Lei, ao lado de Giorgia? Essas faixas, que se tornaram hinos, são o coração de Romanza. E, para a alegria dos fãs, a edição de aniversário incluirá uma versão estendida inédita de Con te Partirò, o grande sucesso que se tornou sinônimo da voz de Bocelli.

Foi com Romanza que Andrea Bocelli fincou sua bandeira nos Estados Unidos e Canadá, alcançando um feito notável: o álbum permanece como o disco em língua italiana mais vendido de todos os tempos. Isso não é apenas um número; é a prova da universalidade de sua música e da capacidade de sua voz de transcender barreiras culturais e linguísticas.

A reedição de Romanza serve como um lembrete poderoso do valor de um álbum coeso e da perenidade da boa música. É uma celebração não apenas de um disco, mas de um fenômeno, de uma voz que continua a tocar almas em todo o mundo.