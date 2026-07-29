Linkin Park receberá estrela na Calçada da Fama em 2027

A Calçada da Fama de Hollywood se prepara para receber mais uma leva de lendas em 2027, e o cenário musical alternativa celebra com a inclusão de nomes que moldaram gerações. Entre os escolhidos, o Linkin Park se destaca, garantindo seu lugar entre as estrelas que brilham permanentemente no icônico boulevard.

A notícia reverbera como um reconhecimento duradouro da influência da banda, que, mesmo após perdas e transformações, continua a ressoar na cultura pop global.

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Junto ao Linkin Park, outros gigantes da música alternativa como The Smashing Pumpkins e Ramones também figuram na prestigiada lista, consolidando um trio poderoso na categoria Gravação. Eles se juntarão a uma constelação de talentos que inclui astros como David Guetta, Lil Wayne, Sia, Grandmaster Flash, Marc Shaiman e Karol G, mostrando a diversidade e o alcance da música contemporânea. A seleção reflete uma curadoria que transcende gêneros, abraçando artistas que deixaram uma marca indelével.

Um Rol de Honra que Atravessa Mídias

Além da música, a Calçada da Fama de 2027 honrará talentos em diversas mídias. Na televisão, nomes como Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Adam Scott, Keke Palmer e David Alan Grier serão imortalizados. Já o cinema verá as irmãs Elle e Dakota Fanning, Kate Hudson, Idris Elba, Delroy Lindo, Sam Rockwell, o executivo Ted Sarandos (Netflix) e a icônica dupla de comediantes Cheech e Chong. Essa vasta homenagem demonstra o poder do entretenimento em suas múltiplas formas, celebrando artistas e visionários que definiram épocas e tendências.

Peter Roth, presidente do comitê de seleção da Calçada da Fama, enfatizou o calibre excepcional dos homenageados. Ele descreveu a nova turma como composta por "indivíduos extraordinários" que moldaram a cultura pop em escala global.

"É uma honra reconhecer suas notáveis contribuições e estamos ansiosos para celebrá-las enquanto conquistam seu lugar na história de Hollywood"

Renovação e Legado: A Nova Era do Linkin Park

A indicação do Linkin Park chega em um momento de significativa transformação para a banda. Recentemente, eles fizeram história no Download Festival, tornando-se o primeiro grupo com uma vocalista feminina, Emily Armstrong, a ser atração principal do evento. Essa nova fase gerou debates e expectativas, especialmente após a declaração de Mike Shinoda de que a banda nunca substituiria o saudoso Chester Bennington, falecido em 2017.

No entanto, Shinoda tem sido enfático ao afirmar que o retorno do Linkin Park com Emily Armstrong visa honrar o passado enquanto se aventura em um novo capítulo. Durante a turnê de reunião de 2024, ele expressou:

"Estamos muito felizes por estarmos de volta. Não se trata de apagar o passado, mas sim de começar um novo capítulo no futuro e estar aqui para cada um de vocês"

A própria Emily Armstrong já havia revelado a profunda influência de Chester Bennington em sua trajetória artística. Em entrevista ao Daily Star Sunday, ela compartilhou: "

"Aquela mistura de canto e grito, de energia e empatia, que ele possuía, teve um impacto monumental em mim. Chester me moldou muito como músico"

Essa conexão demonstra que o legado de Bennington permanece vivo na nova formação, servindo de inspiração para o futuro da banda.

A estrela na Calçada da Fama, portanto, celebra não apenas a rica história do Linkin Park, mas também sua capacidade de evoluir e continuar a emocionar fãs ao redor do mundo.