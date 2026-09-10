Um em cada seis britânicos está ouvindo mais música

A paisagem sonora do Reino Unido está em plena efervescência, com um ritmo acelerado de consumo musical impulsionado, surpreendentemente, pelas vozes mais jovens. Um novo e revelador estudo da YouGov, publicado no site especializado em indústria musical, Moneyhits, acende os holofotes sobre uma tendência inegável: 1 em cada 6 adultos britânicos, ou 16% da população, declara ouvir mais música agora do que há um ano.

Este fenômeno não é uniforme, e os dados traçam um retrato vívido de como diferentes gerações interagem com a melodia de suas vidas.

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Enquanto a música mantém seu status de paixão universal – com impressionantes 84% dos adultos britânicos se autodeclarando fãs – a revolução no consumo tem um rosto claramente jovem. A pesquisa, que coletou insights entre setembro de 2025 e setembro de 2026, desvenda que, embora a maioria (65%) mantenha seus hábitos musicais estáveis, e 15% ouçam menos, o crescimento é um palco dominado pela Geração Z.

Este grupo vibrante, que representa apenas 17% da população adulta britânica, é o motor de metade (50%) de todo o aumento no consumo musical.

Os Millennials, com 23% da fatia crescente, também mostram um engajamento significativo. Já as gerações mais antigas, como a Geração X (16%) e os Baby Boomers (11%), embora ainda presentes, contribuem com uma parcela menor para este boom.

Curiosamente, a divisão por gênero também revela um ligeiro desequilíbrio: os homens representam 54% dos ouvintes que expandiram seus horizontes musicais, contra 46% das mulheres. Este panorama demográfico não apenas mapeia quem está ouvindo mais, mas também sugere uma mudança cultural profunda na forma como a música é abraçada e integrada ao cotidiano.

A caça ao novo hit: onde a descoberta acontece

Mas não basta apenas ouvir mais; a forma como novas canções e artistas emergem no radar dos ouvintes é um capítulo à parte nesta narrativa. O estudo da YouGov mergulha fundo nas estratégias de descoberta, e o resultado é um espelho do comportamento digital contemporâneo. Para 53% dos entrevistados que aumentaram o consumo musical, as recomendações automáticas dos serviços de streaming são a bússola primária para novas experiências sonoras. É a inteligência artificial, tecendo teias de algoritmos, que guia muitos a seu próximo artista favorito.

No entanto, a conexão humana ainda pulsa forte. Recomendações pessoais de amigos e familiares vêm logo em seguida, com 42%, provando que o boca a boca digital e real ainda tem seu poder. As mídias sociais e blogs de música, com 41%, solidificam seu papel como curadores culturais, enquanto o rádio tradicional e os canais de música na TV, com 40%, demonstram resiliência em um ambiente cada vez mais fragmentado.

Além do mainstream: nichos e experiências

A busca por algo além do óbvio é outra faceta interessante. Um terço (33%) dos ouvintes que ampliaram seu consumo musical mergulham em playlists selecionadas e exploram gêneros musicais inéditos, revelando uma sede por diversidade e experimentação.

As trilhas sonoras de filmes e videogames se estabelecem como portais inesperados para a descoberta de artistas, sendo responsáveis por 31% das novas revelações. Este é um testemunho do poder da imersão audiovisual, onde a música amplifica a experiência e, por sua vez, encontra novos ouvidos.

E para aqueles que buscam a energia palpável, os shows ao vivo e festivais de música continuam sendo um terreno fértil, com 20% dos entrevistados atribuindo a eles a descoberta de novas sonoridades.

Este mosaico de hábitos de consumo e descoberta não apenas reflete as nuances da indústria musical moderna, mas também sublinha a eterna paixão humana por novas melodias e a incessante busca pela trilha sonora perfeita para a vida.

A Geração Z, com seu apetite insaciável por novidades e sua fluidez digital, está, sem dúvida, reescrevendo as regras do jogo.