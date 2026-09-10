Rolling Stones vão levar sua história para o cinema

A saga de uma das maiores instituições do rock, os Rolling Stones, está prestes a ganhar as telonas, prometendo levar gerações de fãs e curiosos em uma viagem cinematográfica pela sua história. De acordo com o site Moneyhits, o anúncio de um acordo com a 101 Studios para a produção de um longa-metragem biográfico acende a expectativa de um projeto que, por décadas, foi apenas um sonho distante para muitos.

Com Mick Jagger, aos 83 anos, Keith Richards, 82, e Ronnie Wood, 79, o grupo ainda ativo testemunhará a materialização de seu legado em formato de celuloide.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A notícia, inicialmente veiculada pela revista Variety, revela que a empreitada está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. A busca agora se concentra na definição da espinha dorsal narrativa que guiará a produção, um passo crucial antes mesmo de pensar em quem terá a honra de encarnar essas lendas.

Este processo de construção é vital para garantir que a essência e a energia da banda sejam capturadas com autenticidade, algo fundamental para um grupo com tamanha relevância cultural e impacto global.

Jagger: O Curador da Própria Lenda

Curiosamente, a voz mais emblemática da banda, Mick Jagger, já se posicionou como um visionário para o projeto. Ele não apenas tem ideias claras sobre o foco da trama, mas também sobre o perfil ideal dos atores que darão vida aos jovens roqueiros.

Sua diretriz é enfática: o filme deve se aprofundar nos anos formativos da banda, nos momentos de ascensão e efervescência que moldaram o fenômeno Stones. É um olhar para o passado, mas com uma perspectiva que evita o lugar-comum das biografias musicais.

A visão de Jagger sobre o elenco é particularmente reveladora de sua preocupação com a autenticidade. Ele não quer ver astros consagrados assumindo os papéis, mas sim talentos em ascensão, capazes de transitar entre a juventude e a inocência dos primeiros anos.

Em entrevista ao programa E Talk, o vocalista explicou sua escolha com uma sinceridade marcante:

“Pensei muito sobre isso, e o problema com a escalação do elenco é que quero incluir o início da fama. Não quero ignorar essa parte”.

A busca por um ator na casa dos vinte anos para interpretá-lo é uma tentativa de capturar a energia crua e a inexperiência que o acompanhavam aos 19 anos, quando a fama começou a bater à porta.

“Eu tinha apenas 19 ou 20 anos, e o que acontece é que sempre escalam alguém de 32 anos para interpretar alguém de 19. Não quero isso; quero que tenha uns 20 anos. Pelo menos na casa dos 20”

A Ascensão de Novos Talentos

Ainda mais intrigante é o desejo de Jagger por um "ator pouco conhecido" para dar corpo à sua juventude no cinema. Essa escolha estratégica não apenas reflete uma busca por fidelidade à idade, mas também uma aposta em novos talentos, ecoando a própria trajetória dos Stones, que emergiram do cenário underground para o estrelato.

“Quero um ator pouco conhecido, não uma grande estrela, mas alguém prestes a ficar famoso”

Esta decisão de Jagger é um aceno à cultura de descoberta de talentos que move Hollywood e a indústria do entretenimento. Em um cenário onde as redes sociais e o streaming impulsionam carreiras de forma meteórica, a oportunidade de um ator "prestes a ficar famoso" em um projeto tão grandioso é um prêmio cobiçado.

A cinebiografia dos Rolling Stones não será apenas um mergulho na história da música, mas também um palco para o futuro, provando que a relevância da banda transcende décadas e continua a inspirar novas formas de arte e expressão.

O que está por vir é mais do que um filme; é um capítulo inédito na lenda do rock.