Novo fundo combate burnout entre artistas e equipes em turnê

Um novo fundo de apoio à saúde mental, denominado "Pay It Forward", foi lançado para beneficiar artistas e equipes envolvidas em turnês musicais. A iniciativa visa proporcionar suporte especializado, reconhecendo os desafios de bem-estar enfrentados por esses profissionais na estrada. O projeto inaugural conta com uma captação inicial de US$ 370 mil (cerca de R$ 1,8 milhão) na cotação atual. As informações são do site especializado em mercado musical, Moneyhits.

A criação do fundo é uma ação da Music Industry Therapy Collective CIC e recebeu contribuições de diversos doadores. Entre os financiadores estão grandes nomes da indústria como AEG e Live Nation, além de Philip Selway, membro da banda Radiohead, e a fundação beneficente Live Free 999, estabelecida por Carmela Wallace, mãe do rapper Juice Wrld.

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O foco principal do "Pay It Forward" são as turnês de pequeno e médio porte, que frequentemente operam com orçamentos mais restritos. Artistas e suas equipes nessas condições poderão solicitar recursos para acessar apoio em saúde mental durante suas viagens. A meta é selecionar 50 equipes para participar de um projeto piloto com duração de três anos.

Tamsim Embleton, fundadora da Music Industry Therapy Collective, destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, o fundo tem como objetivo tornar o apoio especializado acessível a turnês com orçamentos limitados, além de combater a percepção de que o suporte só deve ser procurado em momentos de crise.

As inscrições para a primeira rodada estão abertas até o dia 30 de setembro. Equipes de turnê de todo o mundo são elegíveis, desde que sua próxima turnê esteja programada para iniciar entre os meses de outubro e dezembro deste ano.