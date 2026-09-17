Raye transforma bicicletas em divulgação para novo single

Um trecho do novo single de Raye, intitulado Joy, está sendo reproduzido em bicicletas da Lime por toda Londres. A iniciativa, que ocorre durante esta semana, faz com que os usuários ouçam a música da artista britânica assim que destravam os veículos de aluguel na capital inglesa.

Normalmente, as bicicletas da Lime emitem um som característico, popularmente conhecido como "canto dos pássaros de Hackney", ao serem desbloqueadas. Contudo, nesta ação promocional, o som padrão foi substituído pela nova faixa de Raye.

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Esta campanha faz parte de uma parceria mais ampla com a Lime. O videoclipe de Joy, lançado recentemente, já exibe Raye e suas irmãs andando de bicicleta da empresa. Em um momento do vídeo, Raye chega a cair de uma das bicicletas, conforme observado na produção.

Ellie Bird, representante da Lime, comentou sobre a colaboração em um comunicado. Ela destacou que esta é a primeira vez que um artista utiliza o som de desbloqueio icônico da plataforma para lançar uma nova música, ressaltando o caráter inovador da iniciativa.

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