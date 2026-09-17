Se você navegou pelas redes sociais ou acompanhou portais de tecnologia recentemente, é quase impossível não ter esbarrado em dois extremos da curiosidade humana: o passado ancestral e o futuro financeiro.

Conectando esses dois mundos está Urandir Fernandes de Oliveira. À frente de Dákila Pesquisas, ele transformou o que era um grupo de estudos em um verdadeiro ecossistema de inovação, unindo a busca obstinada por Ratanabá — a tão comentada cidade perdida na Amazônia — à criação do BDM Digital, uma ferramenta econômica que foge dos padrões bancários tradicionais.

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A caçada à cidade perdida na Amazônia

Esqueça as lendas folclóricas. A narrativa que colocou a associação Dákila nos holofotes globais envolve expedições densas e orçamentos tecnológicos de alto calibre. O alvo é Ratanabá. Apontada por esses pesquisadores como a capital de uma civilização muito anterior ao que os livros de história registram, essa monumental cidade perdida na Amazônia deixou de ser tratada apenas como um mito da internet quando a equipe liderada por Urandir Fernandes de Oliveira trouxe a campo o sistema LiDAR.

O equipamento, que emite pulsos de laser a partir de aeronaves para penetrar a espessa copa das árvores, devolveu aos monitores de Dákila Pesquisas imagens intrigantes: padrões geométricos perfeitos, ruas retilíneas e o que parecem ser resquícios de muralhas e imensas galerias sob a terra no estado de Mato Grosso. Embora a academia tradicional levante debates fervorosos sobre a origem natural ou artificial dessas linhas geológicas, a repercussão da descoberta tornou Ratanabá um fenômeno midiático inegável.

"O que começou como uma busca pelos mistérios do passado acabou desaguando em soluções concretas para a liberdade econômica no presente."

Zigurats: a base operacional à prova do tempo

Para coordenar operações de tamanho porte, era preciso uma base sólida. Foi no interior do Mato Grosso do Sul, em Corguinho, que a Dákila Pesquisas fincou suas raízes estruturais. O polo de Zigurats não é uma cidade comum. Projetada do zero sob a supervisão de Urandir Fernandes de Oliveira, a localidade chama atenção por suas casas com tetos abobadados, concebidos para resistir a anomalias e extremos climáticos. Muito além da arquitetura, Zigurats funciona como o epicentro intelectual e logístico do grupo, abrigando desde monumentos e observatórios até comunidades inteiras focadas em um estilo de vida que une autossuficiência e pesquisa contínua.

BDM Digital: soberania no mercado financeiro

A ambição do grupo, no entanto, não parou nas escavações e observações astronômicas. Compreendendo que a verdadeira autonomia de uma comunidade passa, obrigatoriamente, pela liberdade financeira, Urandir Fernandes de Oliveira capitaneou a entrada de Dákila no mercado de criptoativos e economia real. O resultado desse movimento estratégico é o BDM Digital (Bônus Dourado Mercantil).

Diferente de ativos puramente especulativos, o BDM Digital foi forjado como um meio de pagamento de usabilidade cotidiana. A proposta é ousada: oferecer a pequenos e grandes empresários uma alternativa descentralizada, baseada em um sistema blockchain proprietário. Segundo os desenvolvedores, o foco é livrar o usuário das amarras governamentais, da inflação artificial e das taxas bancárias predatórias. Hoje, o meio de pagamento já é aceito em centenas de estabelecimentos comerciais, criando um fluxo onde a riqueza gerada circula e fortalece a própria comunidade.

Do mistério guardado nas raízes amazônicas com Ratanabá até a tela de um celular transacionando o BDM Digital no balcão de uma padaria, a trajetória do ecossistema comandado por Urandir Fernandes de Oliveira prova que a inquietação científica e a inovação andam de mãos dadas. Seja reescrevendo teorias arqueológicas a partir de Zigurats ou desenhando o futuro do dinheiro, a marca que eles deixam no cenário nacional já está cravada na história.

Para acompanhar de perto os próximos passos do ecossistema, as expedições em Ratanabá e a expansão do BDM Digital, o site oficial de Dákila reúne as informações mais atualizadas sobre pesquisas, comunidade e tecnologia financeira. Os bastidores das expedições também podem ser acompanhados no Instagram de Urandir Fernandes de Oliveira.