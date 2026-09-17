Suno lança nova IA musical em parceria com grandes gravadoras

A Suno, plataforma de inteligência artificial para criação musical, anunciou o lançamento de seus mais recentes modelos de IA, o Suno v6. Esta nova geração representa um marco significativo para a empresa, sendo a primeira a ser desenvolvida com a colaboração de detentores de direitos autorais como Warner Music Group, BMG e Believe, atuando como parceiros licenciados. As informações são do Moneyhits.

O lançamento da v6 ocorre em um contexto de desafios legais para a Suno, que ainda enfrenta processos de grandes gravadoras como UMG e Sony Music, além de outros litigantes como a Socan e a Round Hill Music. A nova versão busca estabelecer uma distinção clara entre os modelos atuais e os anteriores, que são objeto das disputas judiciais.

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Segundo Jack Brody, diretor de produtos da Suno, os modelos v6 foram "treinados do zero", utilizando um novo conjunto de dados que inclui músicas licenciadas da Warner Music Group e, futuramente, da BMG, Believe e TuneCore. Esta abordagem inédita visa integrar aprendizados e inovações da equipe, além de dados de usuários.

A família v6 é composta por três modelos distintos. O 'v6' é a versão premium, exclusiva para assinantes pagos, oferecendo a melhor qualidade sonora. Para usuários gratuitos, a empresa disponibiliza o 'v6-mini', descrito como mais rápido e eficiente para acesso amplo.

Complementando as opções, há o 'v6-wild', projetado para exploração criativa. A Suno descreve esta variante como "menos previsível e mais variada", capaz de gerar resultados "inesperados, texturizados e ambiciosos", ideal para artistas que buscam sonoridades mais nichadas e experimentais.

Brody enfatizou que estes são os "ferramentas de criação musical mais poderosas até a data", destacando melhorias em velocidade, expressividade e qualidade. Ele ressaltou que as inovações trazem uma série de novas funcionalidades que oferecem maior controle sobre a música criada pelos usuários.

Apesar dos acordos de licenciamento, Brody esclareceu que a principal melhoria dos modelos não se deve apenas aos dados licenciados. Ele atribuiu o avanço aos "avanços técnicos da equipe", "o bom gosto da equipe" e o feedback contínuo de artistas e usuários ao longo do tempo.

Com o lançamento da v6, a Suno iniciará o pagamento de royalties aos detentores de direitos musicais parceiros, incluindo WMG e BMG. A empresa prevê compartilhar uma parte de sua receita, acreditando que a ferramenta expandirá o mercado musical e gerará novos fluxos de receita para a indústria.

Outra funcionalidade futura mencionada por Brody é a capacidade de remixagem, ainda em desenvolvimento. Artistas parceiros poderão optar por permitir que suas músicas sejam usadas para remixes, garantindo que "serão compensados por sua música e seus direitos serão protegidos".

O modelo 'v6-wild' aborda um desafio comum em IA musical: o "sobreajuste". Brody explicou que, ao otimizar modelos para preferências médias dos usuários, a IA pode tender a resultados mais "pop". O 'v6-wild' é menos orientado por essas preferências, buscando ser um "parceiro criativo" para gêneros mais específicos.

A Suno também está aprimorando a edição em linguagem natural, permitindo que os usuários manipulem faixas com comandos de voz complexos. Exemplos incluem "Mudar o refrão para que seja cantado por um coral gospel" ou "Amostra o riff em 0:45, isolar a guitarra, criar uma batida em torno dela".

Essa abordagem visa simplificar a interação para usuários casuais, enquanto o Suno Studio DAW continua disponível para profissionais que necessitam de controle manual detalhado. Brody comparou a interação com linguagem natural à de um estúdio tradicional, onde artistas descrevem mudanças a produtores.

Brody descreveu a v6 como "a base do Modelo Tudo", acreditando que ela tem a capacidade técnica para atender a qualquer solicitação musical imaginável. Ele enfatizou que o feedback dos usuários será crucial para o aprimoramento contínuo dos modelos, permitindo que a Suno melhore as dimensões que antes eram deficientes.

O diretor de produtos abordou a questão do "gosto" na IA, que muitos consideram uma prerrogativa humana. Ele argumentou que o feedback subjetivo dos usuários é a contribuição para o gosto, orientando a arte gerada pela IA.

"O gosto está incorporado ao modelo – treinado para ser incorporado ao modelo – e somos muito intencionais em como fazemos isso"