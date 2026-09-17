De casos de alta complexidade à defesa de nomes de grande projeção nacional

A atuação do criminalista Mathaus Agacci vem se consolidando no cenário jurídico brasileiro a partir da defesa em casos de alta complexidade e ampla exposição pública. À frente de uma banca sediada em Florianópolis, o advogado atua em processos nos quais questões criminais se cruzam com temas constitucionais, empresariais, patrimoniais e institucionais, exigindo estratégias jurídicas específicas para cada situação.

Entre os casos de maior repercussão estão a defesa de Frederick Wassef no chamado Inquérito das Joias, a atuação em favor do senador Jorge Seif Junior em uma controvérsia envolvendo o portal The Intercept Brasil e a defesa do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, no episódio conhecido como Caso Cão Orelha. O escritório também esteve à frente da defesa do comediante Nego Di em investigações relacionadas às chamadas rifas virtuais e da empresária Clari Terezinha Dorigon, fundadora da Expresso São Miguel, absolvida no Tribunal do Júri no caso que ficou conhecido como Caso da Cartomante.

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A trajetória inclui ainda participação em diferentes operações, inquéritos e investigações de repercussão nacional, entre elas Lava Jato, Inquérito das Fake News, CPI das Pirâmides Financeiras, Operação Mensageiro, Operação Enterprise, Operação Penalidade Máxima, Operação Downfall e Operação Presságio, além de outras apurações conduzidas por órgãos de investigação e pelo Judiciário. Segundo a banca, a estratégia de atuação prioriza a análise técnica dos processos e a preservação da confidencialidade dos clientes, razão pela qual grande parte das pessoas representadas não é publicamente identificada.

O perfil dos casos também ajuda a explicar a estrutura adotada pelo escritório. A sede, localizada na região central de Florianópolis, ocupa um andar corporativo com mais de 500 metros quadrados e foi projetada para atender situações que demandam privacidade e reuniões reservadas. O espaço reúne salas destinadas a encontros estratégicos e atendimento de clientes, além de uma estrutura voltada à recepção de empresários, executivos e personalidades envolvidos em questões jurídicas sensíveis.

Mais do que a dimensão física, a trajetória de Mathaus Agacci revela uma característica cada vez mais presente na advocacia criminal contemporânea: a necessidade de unir conhecimento jurídico, estratégia e capacidade de atuação diante de situações que ultrapassam os limites de um processo judicial. Em casos de grande exposição, decisões jurídicas podem produzir efeitos sobre patrimônio, empresas, reputação e carreira, fazendo com que a defesa criminal passe a ocupar também um papel relevante na gestão de crises institucionais.