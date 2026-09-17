ADÉLA estreia o álbum 'PRIMA' em 1º lugar em duas paradas nos EUA

O álbum de estreia de ADÉLA, intitulado PRIMA, alcançou a primeira posição em duas paradas da Billboard, liderando os rankings de Top Album Sales e Vinyl Albums na semana de 19 de setembro. Além disso, o projeto garantiu o quarto lugar na prestigiada Billboard 200, consolidando-se como a estreia mais alta de um álbum de estúdio completo no ano corrente.

A entrada de PRIMA na Billboard 200 foi impulsionada por 56.000 unidades equivalentes de álbum vendidas nos Estados Unidos até 10 de setembro, conforme dados da Luminate. Desse total, 31.000 unidades correspondem a vendas diretas do álbum, com 12.000 delas sendo aquisições em vinil, demonstrando o forte desempenho do formato físico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As unidades equivalentes de álbum são calculadas com base em vendas de álbuns, faixas equivalentes a álbuns (TEA) e faixas equivalentes a álbuns em streaming (SEA). Cada unidade equivale a uma venda de álbum, ou 10 faixas individuais vendidas, ou 2.500 streams oficiais de áudio e vídeo sob demanda com anúncios, ou ainda 1.000 streams pagos por assinatura.

A cantora e compositora eslovaca de 22 anos ganhou destaque após sua participação no reality show Dream Academy em 2023, que formou o grupo KATSEYE. Embora tenha sido uma das primeiras eliminadas, ela lançou os singles "Homewrecked" e "Superscar" em 2024, antes de assinar com a Capitol Records em 2025 e lançar o EP The Provocateur.

Em agosto, ADÉLA estreou na Billboard Hot 100 com a faixa "Ain't in LA", presente em PRIMA, que subiu da 57ª para a 30ª posição, marcando seu primeiro hit no Top 40. A artista também emplacou "Nicole Kidman", do mesmo álbum, na 45ª colocação da parada, solidificando sua presença no cenário musical.

A liderança de ADÉLA na parada Top Album Sales (19 de setembro) ocorre em um período de grande movimentação. O álbum petal de Ariana Grande subiu para a 3ª posição com uma edição deluxe, e B'Day de Beyoncé retornou em 4º lugar com uma reedição de aniversário. Além disso, The Phase do MONSTA X estreou em 7º e Blood of Your Empire do PRESIDENT em 9º.

Com esses resultados, ADÉLA e seu álbum PRIMA demonstram uma forte aceitação do público e da crítica, consolidando a artista como um nome relevante na indústria musical global. A performance nas paradas da Billboard reflete a ascensão meteórica da cantora desde sua visibilidade inicial no reality show até o lançamento de seu trabalho de estreia.