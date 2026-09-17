Laufey assina com a Universal Music e entra em novo ciclo de sua carreira - (crédito: Deezer)

A cantora e compositora Laufey, agraciada com dois prêmios Grammy, firmou contrato com a Interscope Records, pertencente ao Universal Music Group, e com a Verve Records. O acordo reflete a fusão característica de pop e jazz presente na obra da artista, que tem visto ascensão meteórica em sua carreira musical.

Esta nova parceria encerra um período de seis anos em que Laufey atuou como artista independente. Durante essa fase, ela conquistou mais de 7 bilhões de streams globais combinados com seus três álbuns de estúdio e foi reconhecida em diversas ocasiões, incluindo a lista de Mulheres do Ano de 2025 da revista Time.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre outros feitos notáveis, a artista foi homenageada como Cavaleira da Islândia pelo presidente de seu país natal. Seu primeiro livro infantil, Mei Mei the Bunny, tornou-se um best-seller do New York Times. Ela também se apresentou com orquestras renomadas como a Filarmônica de Los Angeles e a Orquestra Sinfônica Nacional, além de concluir uma turnê mundial expressiva.

Em 2024, Laufey recebeu o prêmio de Artista Revelação do Ano no evento anual Hitmakers da Variety, entregue por sua amiga, a cantora britânica Raye. Atualmente, a artista está dedicada à produção de novas músicas, indicando que o contrato com os selos precede lançamentos futuros.

Um dos grandes destaques de sua trajetória tem sido a capacidade de apresentar o jazz e a música clássica a um público jovem. Chris Willman, da Variety, observou que em sua apresentação de 2024 no Hollywood Bowl, a audiência era composta majoritariamente por pessoas com menos de 30 anos, muitas delas replicando o estilo de Laufey.

Recentemente, Jem Aswad, também da Variety, elogiou a performance de Laufey no festival Coachella em abril. Ele descreveu uma apresentação impecável, na qual a artista se revezou entre os vocais, piano, violão (executando acordes complexos de jazz) e até mesmo o violoncelo, acompanhada por um grupo de jazz e um quarteto de cordas.

No mês passado, Laufey promoveu a quarta edição anual do "A Very Laufey Day", um evento global focado nas artes. Foram organizadas atividades em 75 cidades, distribuídas por mais de 25 países, incluindo apresentações ao vivo e eventos em museus, bibliotecas, livrarias e cafés.

Toda a receita gerada pelas parcerias com marcas e a venda de produtos do evento "A Very Laufey Day" foi direcionada para a Fundação Laufey. Esta organização tem como missão tornar a educação e os recursos musicais mais acessíveis a jovens músicos, demonstrando o engajamento social da artista.