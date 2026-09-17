Clipes de Taylor Swift chegam ao Spotify, mas com uma condição

O catálogo de videoclipes da cantora Taylor Swift foi adicionado ao Spotify, totalizando 58 produções audiovisuais. No entanto, o acesso a esses vídeos é restrito: na maioria dos mercados beta da plataforma, apenas assinantes premium podem visualizá-los, consolidando a estratégia da empresa de oferecer conteúdo exclusivo para seus pagantes.

A iniciativa integra os esforços do Spotify para competir no segmento de vídeos, embora a funcionalidade ainda seja considerada um recurso "beta". Os videoclipes da artista vêm acompanhados de animações personalizadas para os botões de reprodução e pausa, buscando aprimorar a experiência do usuário premium.

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Em contraste com a oferta para Taylor Swift, o Spotify já disponibiliza videoclipes para ouvintes gratuitos em países como Brasil e Colômbia. A empresa declarou que planeja expandir gradualmente essa disponibilidade para outros países e regiões, mas, por enquanto, o conteúdo da popstar serve como um incentivo para a adesão ao plano pago.

Essa novidade segue outros lançamentos recentes da plataforma. Em junho, o Spotify introduziu uma opção para artistas independentes carregarem diversos formatos de vídeo, incluindo clipes oficiais, apresentações ao vivo, sessões de estúdio e covers, diretamente para a plataforma de streaming.

Posteriormente, em julho, a empresa lançou uma parada global de videoclipes, consolidando seu foco no conteúdo audiovisual. Espera-se que grande parte do material de Taylor Swift apareça em destaque nessa parada nas próximas semanas, dada a popularidade da artista e a quantidade de vídeos adicionados.