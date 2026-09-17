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Clipes de Taylor Swift chegam ao Spotify, mas com uma condição

Conteúdo audiovisual da artista está disponível em mercados beta, com acesso restrito ao plano premium na maioria das regiões

Clipes de Taylor Swift chegam ao Spotify, mas com uma condição - (crédito: Universal Music / Republic Records)
Clipes de Taylor Swift chegam ao Spotify, mas com uma condição - (crédito: Universal Music / Republic Records)

O catálogo de videoclipes da cantora Taylor Swift foi adicionado ao Spotify, totalizando 58 produções audiovisuais. No entanto, o acesso a esses vídeos é restrito: na maioria dos mercados beta da plataforma, apenas assinantes premium podem visualizá-los, consolidando a estratégia da empresa de oferecer conteúdo exclusivo para seus pagantes.

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A iniciativa integra os esforços do Spotify para competir no segmento de vídeos, embora a funcionalidade ainda seja considerada um recurso "beta". Os videoclipes da artista vêm acompanhados de animações personalizadas para os botões de reprodução e pausa, buscando aprimorar a experiência do usuário premium.

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Em contraste com a oferta para Taylor Swift, o Spotify já disponibiliza videoclipes para ouvintes gratuitos em países como Brasil e Colômbia. A empresa declarou que planeja expandir gradualmente essa disponibilidade para outros países e regiões, mas, por enquanto, o conteúdo da popstar serve como um incentivo para a adesão ao plano pago.

Essa novidade segue outros lançamentos recentes da plataforma. Em junho, o Spotify introduziu uma opção para artistas independentes carregarem diversos formatos de vídeo, incluindo clipes oficiais, apresentações ao vivo, sessões de estúdio e covers, diretamente para a plataforma de streaming.

Posteriormente, em julho, a empresa lançou uma parada global de videoclipes, consolidando seu foco no conteúdo audiovisual. Espera-se que grande parte do material de Taylor Swift apareça em destaque nessa parada nas próximas semanas, dada a popularidade da artista e a quantidade de vídeos adicionados.

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Marcelo de Assis

Por Marcelo de Assis
postado em 17/09/2026 17:31
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