Samuel Eleoterio mistura pagodão e fé e amplia espaço na música gospel

O pagodão gospel vem ganhando espaço na música cristã brasileira e encontrando novas formas de chegar ao público. Um dos artistas que vêm se destacando nesse movimento é o cantor e compositor Samuel Eleoterio, que transformou a mistura entre o pagode baiano e os tradicionais corinhos de fogo em uma identidade musical própria. Com ritmo animado, mensagens de fé e forte interação com o público, o artista vem ampliando seu alcance para além das igrejas e conquistando espaço nas redes sociais e em grandes eventos.

Natural de Queimados, na Baixada Fluminense, Samuel Eleoterio é cantor, compositor e escritor e vem construindo uma trajetória de destaque na música gospel brasileira. A relação com a música começou ainda aos 11 anos, quando passou a cantar na Assembleia de Deus Pentecostal, incentivado pelo pai e pela própria vivência na igreja. Em 2026, iniciou uma nova fase profissional ao assinar com a Universal Music Christian Group.

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Sua trajetória também é marcada por uma história de superação. Aos três anos, Samuel perdeu a mãe de forma repentina e, pouco tempo depois, enfrentou a morte de um irmão. Em meio às dificuldades, encontrou na fé uma forma de transformar as adversidades em propósito. Essa história também deu origem ao livro “O Improvável”, no qual narra os desafios da infância e o caminho percorrido até a carreira artística.

Ao longo dos anos, Samuel encontrou no pagodão uma maneira de traduzir sua mensagem para uma linguagem musical popular e vibrante. Canções como “Escuta o Barulho” e “Espada Afiada” ajudaram a consolidar sua identidade, enquanto “Eu Vou Abrir o Mar”, lançada pela Universal Music Christian Group, ampliou seu alcance nas redes sociais, especialmente no TikTok. Na sequência, lançou “Mergulha”, reforçando a proposta de unir ritmo, celebração e uma mensagem de fé.

Essa conexão com o público também aparece nos palcos. Em “Vai na Marcha”, um de seus trabalhos mais recentes, Samuel criou uma dinâmica em que convida pessoas da plateia para cantar trechos da música durante os shows. A interação se tornou parte das apresentações e também ganhou repercussão nas redes sociais. Três vídeos dessas participações já ultrapassaram 2,6 milhões de visualizações no Instagram, além de somarem quase 177 mil curtidas.

O momento de expansão ganhou ainda um novo capítulo em setembro deste ano, quando Samuel gravou seu primeiro DVD, “O Improvável”, em Queimados, na Baixada Fluminense. O projeto audiovisual celebra sua trajetória e chega em uma fase de consolidação do artista, que também já passou por grandes palcos da música cristã, como a Marcha para Jesus, em São Paulo, e o festival Ore Comigo, em Belo Horizonte.

Mais do que incorporar um ritmo ao gospel, Samuel vem usando o pagodão como uma forma de comunicação. A proposta combina um ritmo diretamente ligado à cultura brasileira com uma mensagem cristã, criando uma linguagem capaz de dialogar com diferentes gerações, ampliando seu público e apresentando uma nova possibilidade para a música gospel.