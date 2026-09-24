Aguiar MultiMusic leva o louvor de Valesca Mayssa a 9 cidades do Nordeste

Valesca Mayssa está em uma das sequências mais intensas do seu calendário. Entre os dias 18 e 28 de setembro, a cantora do casting da Aguiar MultiMusic cumpre nove apresentações em três estados do Nordeste, em uma rota que começou no oeste da Bahia e termina na região metropolitana do Recife.

Ao todo, são mais de 5 mil quilômetros percorridos e doze dias de estrada, contando os deslocamentos entre uma cidade e outra, para cumprir as nove agendas.

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O mapa da estrada

A turnê abriu em Jussara e seguiu para Riachão das Neves, no oeste baiano, antes de descer para Inhambupe. Na sequência vêm Serrinha e Santa Luz, no sertão do sisal, e a rota cruza a divisa para São Miguel dos Campos, em Alagoas. De volta à Bahia, a cantora se apresenta em Candeias e Cachoeira, no Recôncavo, e encerra a sequência em Igarassu, em Pernambuco.

São cidades de portes e regiões diferentes, boa parte delas fora do circuito das grandes turnês nacionais, característica que marca o trabalho do escritório fundado por Jadson Aguiar, um dos maiores do país no segmento gospel.

Um ônibus para a estrada

Para atravessar essa rota, o escritório preparou uma surpresa: um ônibus preparado especialmente para a viagem, que acompanha a cantora e a equipe em todos os trechos. A ideia é dar mais conforto e segurança a quem cruza três estados em doze dias de estrada, e a novidade foi recebida com alegria pela cantora, que compartilhou o momento com o público nas redes.

"Quando a gente entende que o artista carrega uma mensagem, cuidar da estrada também vira parte do ministério. Ver a Valesca alcançando cada uma dessas cidades é motivo de muita gratidão a Deus", diz Jadson Aguiar, fundador e CEO da Aguiar MultiMusic.

Uma região que já conhece esse louvor

O Nordeste não é território novo para Valesca. A cantora já esteve em grandes encontros da região, como o Canta Bahia, em Salvador, e as Marchas para Jesus de Jequié e Itacaré, além de uma sequência de eventos no interior baiano em anos anteriores.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, ela leva ao palco canções que já fazem parte do repertório das igrejas por onde passa.