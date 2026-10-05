Taylor Swift: 'The Life of a Showgirl' retorna ao topo da Billboard

O álbum The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, alcançou novamente o primeiro lugar na parada Billboard 200, marcando sua 13ª semana não consecutiva no topo. As informações são da Billboard.

O disco saltou da 21ª para a 1ª posição na edição de 10 de outubro da lista, impulsionado pelo lançamento de uma versão deluxe intitulada The Life of a Showgirl: The Encore.

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O relançamento, que ocorreu em 25 de setembro, adicionou quatro faixas inéditas ao álbum original: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” e “Babylon”.

“Patient Zero” foi destacada como a faixa principal da reedição, e seu videoclipe oficial estreou em 27 de setembro durante o MTV Video Music Awards, apresentado pela própria Swift.

Todas as versões de The Life of a Showgirl foram combinadas para fins de rastreamento e classificação. O álbum original estreou no topo da parada em 18 de outubro de 2025 e obteve sua última semana em primeiro lugar na edição de 10 de janeiro de 2026. O intervalo de nove meses entre as lideranças é o maior registrado desde o início deste ano.

Na semana encerrada em 1º de outubro, o projeto vendeu o equivalente a 173.000 unidades nos Estados Unidos, conforme dados da Luminate. Este número representa um aumento de 619% em comparação com as 21.000 unidades registradas na semana anterior.

Aproximadamente 78% dessas unidades foram geradas por streaming, principalmente das quatro novas músicas.

As 173.000 unidades equivalentes de álbum incluem 136.000 unidades de streaming equivalente (SEA), um aumento de 500%, totalizando 138,79 milhões de streams oficiais sob demanda. O disco também registrou 21.000 vendas diretas de álbum e 16.000 unidades de faixas equivalentes a álbuns (TEA), com um aumento expressivo de 1.529% e 11.445%, respectivamente.

A edição Encore de The Life of a Showgirl está disponível atualmente em plataformas de streaming e para compra em formato digital. Além do topo da Billboard 200, o álbum subiu da 17ª para a 1ª posição na parada Top Streaming Albums, mantendo-se em primeiro lugar pela oitava semana consecutiva, e retornou à parada Top Album Sales na 5ª posição.

Enquanto Taylor Swift lidera, outros artistas também se destacaram no top 10 da Billboard 200. Tinashe conquistou sua primeira entrada na lista com o álbum Popstar, que estreou em 6º lugar. Kenny Chesney adicionou seu 17º álbum ao top 10 com Silver Sands Marina, que chegou em 7º lugar.

Popstar, de Tinashe, registrou 35.500 unidades equivalentes vendidas em sua semana de estreia, marcando sua melhor semana em termos de unidades. Desse total, 22.000 foram vendas diretas do álbum, impulsionadas pelo lançamento em oito versões em vinil e CD, além de edições digitais deluxe e padrão.

O álbum é o sétimo de Tinashe a entrar na Billboard 200 e o segundo a alcançar o Top 40, superando a posição de 17º lugar de seu álbum de estreia, Aquarius (2014). O sucesso de Popstar segue o hit "No Broke Boys", colaboração com Disco Lines, que alcançou o 36º lugar na Billboard Hot 100.

A metodologia da Billboard 200, compilada pela Luminate, inclui vendas de álbuns, faixas equivalentes a álbuns (TEA) e streams equivalentes a álbuns (SEA). Cada unidade representa uma venda de álbum, ou 10 faixas individuais vendidas, ou 2.500 streams oficiais de áudio e vídeo sob demanda com anúncios, ou 1.000 streams pagos/por assinatura.

Completando o top 10, The Art of Loving, de Olivia Dean, subiu para 8º lugar (35.000 unidades), Stick Season, de Noah Kahan, caiu para 9º (33.000 unidades), e ICEMAN, de Drake, que já liderou a parada, desceu para 10º (32.000 unidades).