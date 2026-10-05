Harry Styles e Adele são alvos de deepfakes; Sony pede 260 mil remoções

A Sony Music intensificou sua batalha contra deepfakes de inteligência artificial, solicitando a plataformas digitais a remoção de mais de 260 mil faixas que imitam seus artistas. A informação, divulgada pelo Financial Times nesta segunda-feira (5), mostra um aumento significativo em relação às 135 mil remoções que a empresa visava até o final de março.

Esse número representa uma média mensal superior a 20 mil solicitações de remoção de deepfakes gerados por IA entre 1º de abril e 30 de setembro. A Sony Music descreve o problema como "faixas deepfake geradas por IA que imitam as vozes e a aparência de nossos artistas sem permissão", o que, segundo a empresa, ocorre em "grande escala".

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Entre os artistas da Sony Music que foram alvos de deepfakes estão Harry Styles, Adele, Britney Spears, Queen e Michael Jackson. A gravadora afirmou ao Financial Times que a proliferação desse conteúdo prejudica os artistas, engana os fãs e mina o uso ético da inteligência artificial.

"Continuaremos a defender os direitos dos nossos artistas e esperamos que as plataformas ajam rapidamente e impeçam que o mesmo conteúdo reapareça", declarou a Sony ao Financial Times, embora admita que "está se tornando uma luta árdua". O jornal não detalhou quantas plataformas removeram as faixas nem a agilidade das ações.

Dennis Kooker, presidente de Negócios Digitais Globais e Vendas nos EUA da Sony Music Entertainment (SME), já havia alertado para a questão em novembro de 2023. Naquela ocasião, ele revelou que a SME havia enviado "quase 10.000 notificações de remoção para diversas plataformas que hospedavam deepfakes não autorizados".

Kooker criticou a postura de algumas plataformas, afirmando que elas "costumam apontar as brechas na lei como desculpa para protelar ou para não remover os deepfakes quando solicitado". Em março, ele também destacou à BBC que o problema dos deepfakes é impulsionado pela demanda, explorando a popularidade dos artistas.

A fraude em streaming, onde bots reproduzem faixas geradas por IA para gerar royalties, também é uma preocupação. Executivos de gravadoras estimam que essa prática possa custar à indústria até US$ 2,2 bilhões anualmente. Kooker, em maio, sugeriu à Music Week que entre 5% e 10% dos streams poderiam ser fraudulentos.

A Deezer, em julho, reportou ter recebido uma média diária de quase 90.000 faixas totalmente geradas por inteligência artificial em junho, representando mais da metade de todo o conteúdo novo em dias de pico. Jamie Njoku-Goodwin, ex-CEO da UK Music, chamou a fraude em streaming por IA de "epidemia na indústria da música".

Um relatório da Sonic Intelligence Academy, citado pelo Financial Times, indicou que 92,8% das faixas de IA submetidas ao seu registro foram criadas com o Suno. Além disso, o DistroKid foi utilizado para distribuir mais de 75% dessas faixas com dados de distribuição disponíveis, baseando-se em 1.743 contribuições verificadas.

Nos EUA, a clonagem de voz de um artista não constitui claramente uma violação de direitos autorais. Em resposta a essa lacuna, a Sony apoia a Lei NO FAKES Act, que visa criar um direito federal sobre a voz e a imagem visual de uma pessoa. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pela Comissão Judiciária do Senado em 18 de junho.

Essa legislação exigiria que as plataformas removessem réplicas sinalizadas "assim que fosse tecnologicamente e praticamente viável" para manter a proteção de porto seguro. Enquanto isso, plataformas como o Spotify vêm implementando políticas e ferramentas para combater a falsificação de identidade e a entrega fraudulenta de músicas.

O Spotify, por exemplo, introduziu uma política em setembro de 2025 que permite a falsificação vocal apenas com a autorização do artista. Mais recentemente, em março deste ano, a plataforma começou a testar um recurso de Proteção de Perfil do Artista, que notifica artistas sobre novos lançamentos em seu nome, permitindo-lhes descadastrar conteúdos incorretos.