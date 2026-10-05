Stray Kids segue BTS e recusa inscrições; Grammy mantém Pop Asiático

A Academia de Gravação confirmou a manutenção da categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática para o Grammy Awards de 2027. A decisão foi anunciada pelo CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., em um comunicado divulgado pela Variety na última quinta-feira (1), afirmando que a organização está "confiante de que essa é a conclusão correta para a comunidade musical como um todo".

De acordo com o Music Business Worldwide, a confirmação ocorre após o grupo de K-pop Stray Kids, da JYP Entertainment, e o BTS terem se recusado a submeter suas músicas para a premiação de 2027. A JYP Entertainment confirmou em 2 de outubro que o Stray Kids não inscreveu nenhuma canção antes do prazo de encerramento em 21 de agosto, seguindo a decisão do BTS, anunciada em 29 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A recusa do BTS, que mencionou o desejo de que a música seja apreciada "pelo que ela é, em vez de ser dividida por região ou idioma", deixou o álbum ARIRANG fora da disputa. Um representante da HYBE, agência do BTS, havia esclarecido em julho que não se tratava de um "boicote a nível da empresa".

A categoria de Música Pop Asiática foi anunciada pela Academia em 16 de junho, como uma das cinco novas adições para a 69ª edição do Grammy. Contudo, em agosto, Mason havia indicado que a Academia estava reconsiderando a categoria, após debates e conversas com representantes da indústria musical asiática, incluindo a HYBE.

Em 14 de agosto, Mason observou que, apesar da intenção de inclusão, alguns artistas do meio sentiam que a categoria "não representa a música que eles se esforçam tanto para criar, da maneira que desejam". Ele defendeu a iniciativa em julho, afirmando que "mais categorias significam que o trabalho de mais artistas será reconhecido".

As regras da Academia para a categoria estabelecem que as gravações elegíveis devem apresentar "uso significativo de uma ou mais línguas asiáticas", e o estilo musical, e não a etnia do intérprete, determina a elegibilidade. Gravações inteiramente em inglês não são aptas para este prêmio específico.

A Academia afirmou ter recebido um número "robusto" de inscrições para a categoria, apesar das recusas de grupos proeminentes. Em julho, todos os oito membros do Stray Kids foram convidados a se juntar à Academia de Gravação, conferindo-lhes o direito de voto nos indicados e vencedores do Grammy.

O Stray Kids alcançou o topo da Billboard 200 nove vezes, mais recentemente com This & That em agosto. O BTS, por sua vez, recebeu cinco indicações ao Grammy em três cerimônias distintas, mas ainda não conquistou um prêmio.

A primeira rodada de votação para a 69ª edição do Grammy Awards ocorrerá de 12 a 22 de outubro, com o anúncio dos indicados previsto para 16 de novembro. A cerimônia de premiação está agendada para 7 de fevereiro de 2027 e será transmitida internacionalmente pela ABC, Disney+ e Hulu.