Paleontologia e arqueologia: Lagoa Santa produz vídeos sobre o passado

Descobertas dos campos da paleontologia e da arqueologia, estão sendo resgatadas por meio de vídeos criados com o uso de inteligência artificial. Os personagens que fizeram história com estes achados, como animais da megafauna, a primeira habitante das Américas, o cientista Dr. Lund e o desenhista Peter Brandt, entre outros, renascem e chegam para a Lagoa Santa de hoje.

A proposta é trazer o passado para o presente, de forma lúdica, criativa e com licença poética, em uma viagem de vai e volta no tempo. Os vídeos reconstroem diferentes períodos da história, mas não têm a pretensão de ser um documentário. Eles estão, também, voltados para temas importantes da atualidade, com dados e informações do município. Os oito primeiros episódios já estão no ar, no Instagram da Prefeitura de Lagoa Santa.

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O primeiro traz imagens da preguiça-gigante, do tigre-dentes-de-sabre, da Guerra dos Emboabas, do bandeirante Felipe Rodrigues, do paleontólogo dinarquês Peter Wilhelm Lund, do pintor e ilustrador norueguês Peter Andreas Brandt, além de pinturas rupestres. No segundo, o destaque é a chegada do Dr. Peter Lund em Minas Gerais e suas descobertas; e o terceiro tem como personagem o artista Peter Brandt.

O quarto vídeo é apresentado por Luzia, que fala da região de Lagoa Santa e das descobertas científicas na região. No quinto episódio Felipe Rodrigues conta sobre sua chegada em Lagoa Santa. No sexto, Luzia e Felipe Rodrigues falam de preservação ambiental; no sétimo episódio, Peter Lund apresenta dados da Educação no município, como taxa de alfabetização, número de matrículas nas escolas, alimentação escolar, entre outras informações relevantes. No oitavo episódio, Felipe Rodrigues fala da importância dos espaços públicos da cidade em cenas atuais de praças e parques.

Outros episódios já estão prontos para ir ao ar, e não há previsão de quantos serão produzidos.

Preservação

A história de Lagoa Santa está profundamente ligada com a trajetória do pesquisador Peter Wilhelm Lund, que revolucionou a ciência mundial a partir de mil oitocentos e trinta e cinco. Ele explorou centenas de grutas de calcário na região, e dedicou sua vida a catalogar fósseis e revelar vestígios de uma megafauna extinta que habitava o continente americano há milhares de anos. O trabalho de Lund provou, de forma pioneira, que os primeiros seres humanos conviveram com animais gigantescos.

Clique abaixo para acessar cada um dos 8 episódios que já foram ao ar: