Ionathan Palatnik conta virada de carreira na música

Quando Ionathan Palatnik decidiu cursar Direito, dificilmente imaginava que alguns anos depois sua rotina envolveria Spotify, lançamentos musicais, aquisição de catálogos e uma parceria com uma das maiores gravadoras do mundo.

Aos 31 anos, o executivo construiu uma trajetória pouco convencional dentro da indústria fonográfica. Em vez de chegar à música como artista, produtor ou empresário de uma carreira específica, sua porta de entrada foram justamente os contratos.

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Direitos autorais e propriedade intelectual aproximaram Palatnik de uma parte da música que dificilmente aparece para quem está apenas ouvindo uma faixa no streaming: quem é dono de uma composição, como os direitos são administrados e de que maneira uma obra continua gerando receita depois de lançada.

Foi desse universo que nasceu, em 2022, a ObraDigital. Segundo dados divulgados pela companhia, atualmente mais de 600 autores e 10 mil obras fazem parte do catálogo administrado pela empresa.

Mas a trajetória de Palatnik ganhou um capítulo diferente quando ele começou a observar um movimento que acontecia fora do Brasil.

Uma sonoridade que combinava elementos brasileiros ao phonk estava encontrando público internacional e circulando em plataformas e redes sociais. O fenômeno passaria a ser conhecido como Brazilian Phonk.

Palatnik decidiu apostar naquele mercado enquanto o gênero ainda construía espaço. A partir daí surgiu a VYRUS, dedicada à produção, distribuição e aquisição de catálogos.

O curioso é que parte das músicas fazia um caminho inverso ao tradicional. Em vez de conquistar primeiro o público brasileiro e depois tentar uma carreira internacional, faixas produzidas no país começaram a aparecer em mercados estrangeiros antes de serem conhecidas por grande parte dos brasileiros.

Músicas ligadas à operação chegaram a rankings de países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia e México, além do Top 50 do Spotify Brasil. O catálogo administrado pela companhia acumula bilhões de reproduções, segundo dados da empresa.

Para Palatnik, esse movimento também mudou a forma de pensar o tamanho de um lançamento.

“Hoje você pode ter uma música feita no Brasil encontrando uma audiência enorme do outro lado do mundo antes mesmo de o público brasileiro descobrir aquela faixa. Isso muda completamente a maneira como a gente pensa mercado, distribuição e até carreira”, afirma.

A experiência com direitos e distribuição abriu caminho para uma terceira frente. Palatnik passou a atuar também na CAPITAL, gravadora boutique voltada ao mercado urbano, trabalhando com desenvolvimento de carreira, repertório, posicionamento, conteúdo e novos negócios.

Em 2026, veio outro passo: a CAPITAL firmou parceria com a Warner Music Brasil, aproximando a estrutura independente da distribuição de uma das maiores companhias fonográficas do mundo.

Apesar da transformação da indústria, Palatnik diz carregar para a música uma filosofia que veio de uma lógica bem menos acelerada do que a das redes sociais.

“Eu acredito em valores simples: clareza, parceria, palavra empenhada. Me considero old school, e isso parece ser muito disruptivo hoje em dia”, afirmou à COOL Magazine.

O executivo também levou sua visão sobre o setor para a Billboard Brasil. Em artigo publicado na revista, escreveu sobre o crescimento da música independente e defendeu o surgimento de uma nova geração de profissionais capaz de profissionalizar estruturas ao redor dos artistas.

O resultado é uma trajetória que começou tentando entender juridicamente quem possui uma música e terminou, ao menos por enquanto, ajudando a decidir como algumas delas chegam ao público.

Entre contratos, bilhões de streams e uma parceria com a Warner Music Brasil, Ionathan Palatnik encontrou na indústria fonográfica uma carreira que não estava exatamente nos planos quando entrou na faculdade de Direito.