Jenny Miranda se irrita com Kamila Simioni, após beijo em Jaquelline

Kamila Simioni e Jaquelline Grohalski se beijaram na festa de "A Fazenda 15", de forma inesperada, na noite desta sexta-feira (6). O beijo deixou o cinegrafista que registrou o momento provavelmente em pânico, uma vez que a Record é uma emissora evangélica e o profissional logo desviou o foco das duas, enquanto ambas faziam a temperatura subir na pista de dança.

E quem não gostou nadinha da aproximação das peoas foi a participante Jenny Miranda, amiga e aliada de Simioni no jogo. A influenciadora tratou de dar um puxão de orelha na amiga: "Seu filho está vendo lá fora", avisou Jenny, com cara de poucos amigos. A peoa não disfarçou o descontentamento em ver a amiga trocando saliva com a rival de confinamento, já que Jaque e Simioni são de grupos opostos.

Além disso, na sequência, enquanto Jaquelline dançava na frente de Simioni, que estava sentada ao lado de Jenny, a empresária logo começou a alisar as curvas da ex-BBB. Jenny então entrou em ação novamente e tirou a mão da amiga, na tentativa de evitar qualquer tipo de acusação de assédio, visto que Jaque estava bastante alcoolizada naquele momento. Kamila, por sua vez, disparou: "A testosterona está alta", disse ela, enquanto admirava Jaque sensualizar na dança.

Vale lembrar que, Jenny Miranda é desafeto declarado de Jaquelline. As duas, inclusive, protagonizaram uma discussão pra lá de calorosa, nesta semana. No bate-boca, Jenny chegou a atacar Jaque ao afirmar que ela é uma "vergonha como mãe". O comentário, é claro, gerou bastante críticas à Jenny aqui fora, por conta da relação conturbada que ela tem com a filha, Bia Miranda, a vice-campeã de "A Fazenda 14".

Nas redes sociais, internautas não entenderam muito bem o beijo entre Kamila e Jaquelline, visto que, até então, não de conhecimento público que a empresária é bissexual. Muitos começaram a apontar que Simioni estaria forçando uma barra em se aproximar de Jaque, que é a Fazendeira da semana, como estratégia para não ser indicada por ela na roça.

Jenny Miranda ficou pistola com a aproximação da amiga Kamila Simioni com seu desafeto, Jaquelline pic.twitter.com/biLP98kYz8 — Mariana Morais (@moraismarianam) October 7, 2023

???????? Kamila Simioni e Jaquelline protagonizaram um beijão daqueles na festa de #AFazenda. Dá uma olhada: pic.twitter.com/6ClIisWIfp — POPline ???? (@POPline) October 7, 2023