Danielle Winits confirma acordo para André Gonçalves entrar na Fazenda

Conforme a coluna Mariana Morais antecipou, André Gonçalves e Danielle Winits fizeram um acordo antes de o ator se confinar em "A Fazenda". Os dois combinaram de se separar para que ele entrasse focado no jogo e utilizasse a estratégia que achasse necessária para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão, sem se preocupar com seu relacionamento do lado de fora do programa.

Além disso, contamos que o acordo também envolve uma conversa para uma possível reconciliação após o fim do reality, caso dele não se envolva com nenhuma peoa no confinamento. Pois bem! Tanto Dani Winits quanto a equipe de André Gonçalves se pronunciaram sobre o assunto e confirmaram o acordo entre eles.

"Uma separação entre duas pessoas que compartilharam uma relação de quase 7 anos, baseada no amor, no companheirismo, e acima de tudo no respeito mútuo, não precisa terminar com a falta de tudo o que construímos ao longo de nossa história juntos. Esse sim foi o compromisso que firmamos em face à nossa separação", disse a atriz ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

A artista também não descartou a reconciliação com o ex-marido. "O futuro a Deus pertence sempre. Nos comprometemos a deixarmos a vida seguir seu curso separados sem perdermos a fé de que o melhor dos caminhos se abrirá no tempo da vida para ambos".

O outro lado

A assessoria de André Gonçalves, por sua vez, emitiu um comunicado para falar sobre o assunto. Leia na íntegra abaixo:

"O respeito e o carinho entre André e Danielle permanecem intactos independente da separação e que foi comunicada previamente pelos dois, enfatizando o respeito que ambos tanto prezam para com os fãs e a imprensa.

A relação de quase 7 anos sempre foi pautada por muito amor, respeito e apoio incondicional entre ambos.

Este respeito envolve acima de tudo o filho caçula de Danielle, Guy, de 12 anos, que o tem como figura paterna afetiva desde sua infância, e isto mais do que tudo merece ser mencionado e respeitado. André também vem deixando de forma clara o seu profundo amor por Guy e pela família de Danielle desde o início do confinamento em A Fazenda.

Danielle por sua vez também deixa clara a sua torcida para André independente do estado civil de ambos no momento, assim como vem deixando com total transparência nas redes seu apoio incondicional para que ele trilhe uma linda caminhada abraçando com a fé necessária em seu propósito".