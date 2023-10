Preta Gil revela paixão platônica que teve por Ana Carolina

Preta Gil pegou os fãs de surpresa com uma revelação. Nesta semana, durante entrevista ao podcast "De Frente com Blogueirinha", a cantora contou que já foi apaixonada por ninguém menos que Ana Carolina. E mais: tomou vários tocos da artista. Bissexual declarada, Preta disse que nem chega a considerar Ana como uma ex, visto que ela nunca deu chance para as duas terem algo a mais.

"Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu tocos atrás de tocos, não sei [por que não quis ficar comigo], eu pergunto isso para ela até hoje", declarou Preta sobre seu passado com Ana. Ainda segundo Preta, o romance entre as duas não rolou por 'falta de vontade' da parte da cantora. "Cara, acho que foi falta de vontade mesmo [dela]. Eu era muito apaixonada por ela, mas ela não quis realmente".

Apesar dos tocos que tomou, Preta afirma que Ana Carolina já fez coisas muito boas pra ela, como por exemplo a parceria em "Sinais de Fogo", hit de sucesso de sua carreira musical.

Cirurgia complexa

Ainda no "De Frente com Blogueirinha", Preta Gil falou que passou por uma mega cirurgia, há cerca de dois meses. O procedimento, que faz parte do tratamento contra um agressivo câncer no intestino, levou 12 horas para ser concluído e, nele, foram retirados quatro órgãos da cantora.

"Passei por uma cirurgia há menos de dois meses, que foi muito grande. Eu tive que retirar meu útero, meu ovário, minhas trompas, meu apêndice... Tirei um monte de coisa em uma cirurgia de quase doze horas de duração. Mas me saí bem dela, me recuperei bem", contou Preta.

Além disso, ela revelou que em breve deve se submeter à uma nova cirurgia, mas desta vez, para "ligar" seu intestino novamente, para que consiga voltar a evacuar. "Depois que eu fizer essa cirurgia, vou ter mais uns meses de reabilitação e depois eu vou passar por exames periódicos", detalhou Preta, que atualmente está fazendo uso de uma bolsa de ileostomia.